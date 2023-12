« Armand », on publie. « Imam », on censure.

Imam Rajabpour-Miyandoab naît en 1997 sur le sol fran­çais de parents réfu­giés ira­niens, musul­mans modé­rés. Il est de fait fran­çais avec la règle du droit du sol.

Mais dans une démarche d’in­té­gra­tion, les parents aban­donnent Imam (arabe : imām, إمام, per­san : emām, امام, guide reli­gieux des musul­mans, celui qui est devant) et l’ap­pellent Armand vers ses 6 ans.

Hélas cette volon­té d’in­té­gra­tion ne fonc­tionne pas, et Imam-Armand se rap­proche de l’is­lam dur par inter­net et des contacts avec les assas­sins du couple de gen­darmes, l’as­sas­sin de Samuel Paty et celui du curé de Rouvray.

Pour confir­mer sa plon­gée dans l’is­lam radi­cal, il rejette de pré­nom d’Armand pour un nou­veau pré­nom por­teur de sens cora­nique. Il demande ins­tam­ment à sa famille, avec laquelle il a des alter­ca­tions suite à sa radi­ca­li­sa­tion, de ne l’ap­pe­ler doré­na­vant que sous son pseu­do cora­nique.

Arrêté en 2016 pour pré­pa­ra­tion d’at­ten­tat, il est condam­né à 5 ans d’emprisonnement, mais il est libé­ré après 4 ans en 2020.

Les ser­vices de l’État nient le com­por­te­ment gui­dé objec­ti­ve­ment par l’en­doc­tri­ne­ment musul­man et consi­dèrent Imam Rajabpour-Miyandoab comme un pro­blème psy­cho­lo­gique avec trai­te­ment médi­cal obli­ga­toire. En avril 2023 les psys valident l’ar­rêt du trai­te­ment (ils ont rai­son, il n’est pas malade mais radi­cal et moti­vé).

Imam Rajabpour-Miyandoab se maî­trise par­fai­te­ment. Preuve d’une san­té men­tale cohé­rente, voire mani­chéenne, le pseu­do Arnaud berne tout le monde en fai­sant croire au suc­cès de son pro­gramme de déra­di­ca­li­sa­tion, indi­quant que s’il garde des contacts avec des isla­mistes fichés S comme lui, c’est pour lut­ter contre l’is­lam radi­cal et les rame­ner dans le droit che­min !

La jus­tice, endoc­tri­née ou com­plice, veut y croire. En revanche la DGSI n’y croit pas et demande une per­qui­si­tion qui sera refu­sée. C’est bien dom­mage car on trou­ve­ra chez lui l’at­ti­rail com­plet du ter­ro­riste. Les pro­pos qu’il tient sur les vidéos d’in­ter­ven­tion sont cohé­rents et calmes.

Pour Gérard Darmanin, pre­mier res­pon­sable de cet assas­si­nat, c’est un ratage des psys : « Il y a mani­fes­te­ment eu un ratage, non pas dans le sui­vi des ser­vices de ren­sei­gne­ment mais psy­chia­trique. » Nouvelle trom­pe­rie de Darmanin : c’est tout le contraire qui s’est pas­sé. Mais on connaît la musique : tous ces assas­sins ne sont pas des ter­ro­ristes isla­mistes, mais des dés­équi­li­brés men­taux. La preuve : celui-ci s’ap­pelle « Armand » !

Après son for­fait, notre « raté des ser­vices psy­chia­triques » est rat­tra­pé par la police muni­ci­pale pari­sienne. Tétanisé par l’af­faire Nahel et les consignes internes, il veut alors mou­rir en mar­tyr et fait croire qu’il a une bombe pour se faire tirer des­sus. Les poli­ciers muni­ci­paux le teasent.