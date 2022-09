Selon l’OSCE, « l’u­sage exten­sif de la tor­ture et le fait qu’elle soit pra­ti­quée sys­té­ma­ti­que­ment prouvent que la tor­ture consti­tue une stra­té­gie inten­tion­nelle des dites ins­ti­tu­tions [ukrai­niennes] avec l’au­to­ri­sa­tion de leur com­man­de­ment ». L’introduction du rap­port résume les prin­ci­pales pra­tiques signa­lées : « Les pri­son­niers étaient élec­tro­cu­tés, bat­tus cruel­le­ment et plu­sieurs jours d’af­fi­lée avec dif­fé­rents objets (barres de fer, battes de base-ball, bâtons, crosses de fusil, lames de baïon­nettes, matraques en caou­tchouc). Les tech­niques lar­ge­ment employées par les forces armées et les forces de sécu­ri­té incluent le simu­lacre de noyade• et la stran­gu­la­tion avec un « gar­rot banderiste7 » ou par d’autres moyens. Dans cer­tains cas, dans un but d’in­timk­la­tion, des pri­son­niers étaient conduits sur un champ de mines ou des véhi­cules rou­laient au-des­sus d’eux, pou­vant entraî­ner leur mort.. D’autres méthodes consis­taient à bri­ser les os (des pri­son­niers], frap­per avec la pointe ou le tran­chant d’une lame, brû­ler avec des objets chauf­fés au rouge, tirer des balles d’armes à feu. Des pri­son­niers étaient expo­sés pen­dant plu­sieurs jours à des tem­pé­ra­tures gla­ciales, pri­vés de nour­ri­ture ou de soins médi­caux, et sou­vent contraints d’ab­sor­ber des sub­stances psy­cho­tropes cau­sant de vives dou­leurs. Une majo­ri­té abso­lue de pri­son­niers a subi un simu­lacre d’exé­cu­tion ain­si que des menaces de tuer ou vio­ler des membres de leur

famille. »

L’ONG Amnesty Intemational, dans son rap­port annuel de 2014/​2015 sur les Droits de l’Homme en Ukraine, men­tionne aus­si les exac­tions attri­buées aux milices pro-ukrai­niennes : « Des cas répé­tés d’en­lè­ve­ments par des membres des forces pro-Kiev, par­ti­cu­liè­re­ment les groupes dési­gnés comme « bataillons de volon­taires » qui com­battent aux côtés des forces régu­lières dans le Donbass, ont été signa­lés et docu­men­tés entre juin et août (2014) dans la région de Louhansk. Ceci inclut des enlè­ve­ments d’hommes accu­sés de col­la­bo­ra­tion avec les sépa­ra­tistes et pla­cés dans des lieux de déten­tion impro­vi­sés avant d’être relâ­chés ou remis aux ser­vices de sécu­ri­té. Dans presque tous les cas, les cap­tifs ont été bat­tus et leurs pos­ses­sions, y com­pris des voi­tures et objets de valeur, sai­sis par les membres du bataillon ; cer­tains ont dû payer une ran­çon pour leur libé­ra­tion. »