Après le « Corona-Circus », voici le « Coronavi-Russe »

Alors que « la ten­sion » des Français baisse sur la vac­ci­na­tion obli­ga­toire et son corol­laire, le passe numé­rique, nos diri­geants ont vite trou­vé une nou­velle rai­son de nous faire peur : LA GUERRE ! Macron nous l’a­vait bien annon­cé : « Nous sommes en guerre », mais sa guerre contre un virus qui n’é­tait pas aus­si mor­tel qu’ex­pec­té, se ter­mine en jus de bou­din. Le monde occi­den­tal sous per­fu­sion média­tique a fini par com­prendre que toute cette affaire de « pan­dé­mie-vac­ci­na­tion-passe sani­taire » n’é­tait qu’un coup mon­té pour finir par nous pucer.

Nos dirigeants diaboliques ont vite trouvé un nouveau virus qui va tous nous tuer : le « Coronavi-Russe »

Les mêmes méthodes de lavage de cer­veaux sont déployées :

• faire peur encore et encore, sidé­rer les popu­la­tions afin de les empê­cher de réflé­chir,

• men­tir encore et encore avec la conni­vence de pseu­do-experts com­plai­sants ou cor­rom­pus dési­gnés,

• s’a­pi­toyer encore et encore sur plus mal­heu­reux que soi : dans le fond, j’ai pas à me plaindre, y a pire !

• dési­gner un enne­mi : là l’emmerdeur qui refuse l’in­jec­tion expé­ri­men­tale, ici la Russie et son dic­ta­teur Poutine,

• blo­quer toute contes­ta­tion par un nar­ra­tif exclu­sif et omniprésent.

Faire peur

Mentir

S’apitoyer

Avec un enfant, ça marche mieux…

Désigner un ennemi

Narratif exclusif et omniprésent

Campagnes publi­ci­taires mas­sives finan­cées par les bud­gets publics : le citoyen finance son propre endoctrinement

La cam­pagne pro-Ukraine et anti-Poutine est mas­si­ve­ment omni­pré­sente.

Abribus, pan­neaux d’in­for­ma­tion muni­ci­paux, tous les médias entre les mains de l’o­li­gar­chie, télé­vi­sions, radios, jour­naux, etc., tous assènent le même dis­cours, par­tout et tous les jours.

Nice Matin ne pou­vait pas ne pas en être et affiche doré­na­vant tous les jours son enseigne aux cou­leurs de l’Ukraine :

Pour être hon­nête, Xavier Niel devrait y ajou­ter la croix gam­mée des milices d’État Azov et Secteur droit.

Il ne nous reste plus qu’à espé­rer que cette mani­pu­la­tion se ter­mine en jus de bou­din, tout comme celle du Corona-Circus. Ce n’est pas gagné. Cela dépend du cou­rage et de l’in­tel­li­gence des Français.

Georges Gourdin