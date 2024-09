J’allais écrire : les dépu­tés euro­péens « s’engagent » pour la guerre contre la Russie.

Bien évi­dem­ment qu’ils ne s’engageront pas eux-mêmes ; mais ils ne sont pas le moins du monde trou­blés d’envoyer leurs peuples au casse-pipe, de déclen­cher éven­tuel­le­ment une guerre nucléaire qui fera des dizaines de mil­lions de morts mili­taires et civils, vieillards, femmes et enfants com­pris, et la des­truc­tion de tous les moyens de sub­sis­tance de ceux qui n’auront pas eu la chance de mou­rir sur le coup ; rap­pe­lons-nous Dresde, Hiroshima, Nagasaki… trois villes inté­gra­le­ment détruites ain­si que leurs habi­tants par ceux-là mêmes qui agressent main­te­nant la Russie et les peuples européens.

La prise de conscience de cette abo­mi­na­tion pas­sée et à venir devrait inci­ter les moins infor­més (ou les plus décé­ré­brés) à se poser des ques­tions pour com­prendre, enfin, que dans leur grande majo­ri­té, nos « élites » occi­den­tales sont en guerre contre leurs propres peuples, et ça ne date pas d’hier.

Nous avons, à tra­vers de nom­breux articles, expli­qué com­ment l’Amérique, deve­nue l’Ordre mon­dial, avait, au len­de­main de la seconde guerre mon­diale, consti­tué la vas­sa­li­té de l’Europe en ins­tal­lant au pou­voir de cette nou­velle Europe des hommes et des femmes entiè­re­ment acquis à la cause atlan­tiste ; j’écrivais le 4 mars 2023, dans cet article : L’Ukraine, ber­ceau et tom­beau des Européens ?(1) : « L’un des fon­da­teurs de cette struc­ture sera Jean Monnet, agent de la CIA (selon Marie-France Garaud, Philippe de Villiers, François Asselineau et bien d’autres), tan­dis que d’autres fon­da­teurs de cette ins­ti­tu­tion comme Robert Schuman et le belge Paul-Henri Spaak tien­dront le rôle de simples exé­cu­tants au ser­vice des États-Unis. »(2)

Je pour­sui­vais ain­si : « On nous a fait croire que le plan Marshall fut mis en place par les Américains pour, selon eux, « aider » les Européens ; ce plan Marshall a été une telle réus­site pour leurs affaires qu’ils n’hésiteront pas à pro­vo­quer des conflits (tout béné­fice pour le com­plexe mili­ta­ro-indus­triel) pour recons­truire des pays qu’ils auront rui­nés aupa­ra­vant ou pour piller leurs res­sources. La liste est inter­mi­nable (les der­niers en date : Irak, Syrie, Libye, Serbie, Afghanistan). L’Ukraine vient d’entrer en lice et là, les USA font très fort(3) : ils demandent à un petit pays, l’Ukraine, d’entrer en guerre contre un grand pays (la Russie) qui refuse leur domi­na­tion ; l’Ukraine envoie sa popu­la­tion se faire mas­sa­crer, les armes sont four­nies par les Européens et ce sont les entre­prises amé­ri­caines (sous la hou­lette de Blackrock) qui recons­trui­ront l’Ukraine dévas­tée, aux frais des mêmes Européens. »

Je n’ai rien de plus à rajou­ter à ce que j’écrivais il y a deux ans dans cet autre article : Lola, islam, motion de cen­sure, Ukraine : mais à quoi joue le RN ?(4) : « Sur le plan géo­po­li­tique, nous savons désor­mais que cette affaire ukrai­nienne a été pré­fa­bri­quée de longue date par les USA, l’UE, l’OTAN, la CIA ou l’Ordre mon­dial, comme vous pré­fé­rez (mais consi­dé­rez tous ces orga­nismes ou États comme une seule enti­té).

Le Système mon­dial repré­sen­té par les USA n’a qu’un objec­tif : faire per­du­rer sa supré­ma­tie en sup­pri­mant tous ceux qui pour­raient y por­ter atteinte ; un axe Europe-Russie qui pour­rait se mettre en place serait létal pour l’Empire mon­dial qui doit à tout prix le blo­quer ; l’affaire des Balkans, les bom­bar­de­ments meur­triers sur la popu­la­tion serbe, la créa­tion de l’État isla­mique du Kosovo n’avaient pas d’autre but que d’empêcher ce rap­pro­che­ment. L’affaire ukrai­nienne est une autre ten­ta­tive du Système pour réa­li­ser son pro­jet impé­ria­liste. L’ennemi de l’Europe n’est pas la Russie, ce sont les USA qui ne cachent pas leur hos­ti­li­té à l’égard des Européens et de toute nation qui vien­drait contra­rier leur pro­jet de main­mise sur le monde. »

Vous trou­ve­rez ci-après la liste des dépu­tés euro­péens qui ont voté le 18 sep­tembre 2024 pour la guerre, ceux qui se sont abs­te­nus, ceux qui ont voté contre(5).

Marion Maréchal et son groupe (Nicolas Bay, Guillaume Peltier, Laurence Trochu) ont voté pour la guerre

Ils sont donc quatre fois infi­dèles :

• une pre­mière fois à leur par­ti d’origine, Reconquête,

• une deuxième fois à leur pays,

• une troi­sième fois à leur peuple,

• une qua­trième fois à une véri­table Europe qui n’a jamais vu le jour, libre et indé­pen­dante de l’Ordre mon­dial et qui aura enfin réus­si à faire la fusion avec son grand frère de l’Est. Ces gens qui ont tra­hi (aus­si) notre ave­nir et celui de nos enfants seront res­pon­sables du mal­heur qui pour­rait arri­ver car on ne peut pas croire qu’ils sont inca­pables d’imaginer les consé­quences de leur vote.

Sarah Knafo, seule repré­sen­tante de Reconquête, s’est abstenue.

À noter tou­te­fois que tous les dépu­tés RN ont voté contre, sauf… Jordan Bardella qui était absent.

Pierre-Émile Blairon