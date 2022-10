Lola, islam, motion de censure, Ukraine : mais à quoi joue le RN ? par Pierre-Émile Blairon

La stra­té­gie du RN peut se résu­mer dans le mot d’ordre qu’a appli­qué tou­jours et par­tout toute la classe poli­tique qui n’a jamais eu qu’un seul objec­tif : se main­te­nir au pou­voir et conser­ver ses pré­bendes sans se sou­cier le moins du monde des inté­rêts de ceux qui l’ont élue.

Évidemment, les poli­ti­cards de tous bords essaient de don­ner le change (c’est tout ce qu’ils peuvent don­ner, d’ailleurs, en sus de l’heure, et encore quand vous la leur deman­dez poli­ment) ; chaque par­ti envoie de temps en temps un jeune ténor se battre sur les bancs de l’Assemblée pour la retraite à 60 ans ou pour ten­ter de faire bais­ser le prix des bananes qui est de toutes façons impo­sé par l’Union euro­péenne en même temps que leur rayon de cour­bure stric­te­ment régle­men­té, pen­dant que les caciques du par­ti som­nolent ou sont car­ré­ment absents.

Évidemment, le RN veut nous faire accroire que sa pas­si­vi­té, ses non-prises de posi­tion relèvent d’une stra­té­gie qui lui per­met de s’insérer en dou­ceur dans le fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions poli­tiques à leur plus haut niveau. Nous pour­rions lui rétor­quer qu’il n’y a pas d’exemple où ceux qui ont bais­sé leur garde, don­né des gages à l’ennemi, renié leurs idéaux fon­da­men­taux, s’en sont trou­vés récom­pen­sés ; bien au contraire, ils ont

• soit été inté­grés de force, sou­mis, par l’adversaire et se sont fon­dus dans ses struc­tures, per­dant ain­si toute iden­ti­té,

• soit été reje­tés par lui pure­ment et sim­ple­ment, per­dant du coup l’estime d’eux-mêmes et celle des élec­teurs qui leur avaient accor­dé leur confiance.

On connaît la for­mule attri­buée à Churchill : « Vous avez vou­lu évi­ter la guerre au prix du déshon­neur. Vous avez le déshon­neur et vous aurez la guerre. » for­mule qui, étant don­né les actuelles cir­cons­tances, s’inverse tota­le­ment, si l’on admet que la pro­pa­gande du Système est une fabrique de véri­tables va-t-en-guerre.

Les par­tis poli­tiques qui col­la­borent acti­ve­ment ou pas­si­ve­ment à main­te­nir le Système en place sont ceux qui ont dépas­sé 10 % des votants aux der­nières élec­tions légis­la­tives, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont légi­times étant don­né que plus de la moi­tié des Français ne se sont pas dépla­cés pour voter(1).

Les Français avaient été déjà bien for­ma­tés, anes­thé­siés, pour les Présidentielles, qui avaient vu se ren­con­trer, lors d’un débat sopo­ri­fique, Macron et Le Pen, cette der­nière ayant soi­gneu­se­ment évi­té d’émettre la moindre cri­tique envers son inter­lo­cu­teur (on ne dira pas son « adver­saire ») sur les sujets qui auraient pu le mettre en dif­fi­cul­té.

C’est ain­si que, dans la suite logique de ses choix stra­té­giques anté­rieurs, le RN vient de déci­der, à quelques heures d’intervalle, de ne rien faire sur les deux sujets qui inté­ressent au plus haut point les Français et qui exigent un enga­ge­ment total, dés­in­té­res­sé et immé­diat de tous les Français qui ont encore un sens aigu du devoir natio­nal, de la sau­ve­garde de la patrie, la terre de nos pères, et de la pro­tec­tion que nous devons à nos enfants, vic­times tous les jours de la bar­ba­rie allo­gène et du laxisme des repré­sen­tants de celles qu’on appelle encore les « autorités ».

Le pre­mier sujet concerne l’horrible meurtre de la petite Lola qui, comme l’a sou­li­gné le LR Retailleau s’adressant à Élisabeth Borne : « Madame la Première ministre, vous vous trom­pez en rédui­sant la mort de Lola à un simple fait divers ».

Le deuxième sujet concerne la pos­si­bi­li­té offerte aux dépu­tés de l’opposition de faire tom­ber le gou­ver­ne­ment grâce à l’adoption d’une quel­conque motion de cen­sure pré­sen­tée par un quel­conque par­ti de l’opposition, quitte à réor­ga­ni­ser des élec­tions qui ris­que­raient de ne pas envoyer à l’Assemblée le même nombre de dépu­tés de l’un ou l’autre par­ti (y com­pris et sur­tout le RN), mais dont l’intérêt réside dans le fait que les Français seraient débar­ras­sés enfin de ce gou­ver­ne­ment qui conduit la France à sa disparition.

Manifestations pour Lola

Marine Le Pen et Jordan Bardella ont annon­cé ce mer­cre­di 19 octobre que le RN ne sera pas pré­sent aux mani­fes­ta­tions de same­di pro­chain orga­ni­sées dans toute la France par l’Institut pour la Justice pour hono­rer la mémoire de la petite Lola sau­va­ge­ment assas­si­née par une Algérienne il y a quelques jours ; cette défec­tion inter­vient au motif, selon les dires de Bardella, qu’il y aurait une « cap­ta­tion par­ti­sane de la mobi­li­sa­tion qui ne cor­res­pond pas à l’é­tat d’es­prit ini­tial d’une marche citoyenne apo­li­tique » [Le Figaro numé­rique].

Si on com­prend bien son pré­sident, le RN, par­ti poli­tique, ne peut par­ti­ci­per qu’à des mani­fes­ta­tions « apo­li­tiques » !

Bien évi­dem­ment, que cette mobi­li­sa­tion ne peut pas être « apo­li­tique » au moment où toute incur­sion dans la sphère publique ne peut qu’être poli­tique ! Par exemple, les « artistes » atteints de péti­tion­nite anti­ra­ciste ou LGBT, ou qui se coupent une mèche de che­veu, ou bien les foot­bal­leurs qui mettent un genou à terre avant un match. Et sur­tout dans une cir­cons­tance et sur un sujet qui le sont émi­nem­ment, poli­tiques ! Sans doute Bardella aime­rait-il que ces mani­fes­ta­tions pour Lola prennent l’aspect de ces « marches blanches » bisou­nours, plus ou moins ins­tru­men­ta­li­sées par les gou­ver­ne­ments suc­ces­sifs de la Ve République pour désa­mor­cer la colère du peuple !

Selon Bardella, les membres du par­ti Reconquête ! d’Éric Zemmour seront for­te­ment pré­sents (comme d’autres membres d’autres par­tis poli­tiques d’ailleurs, comme celui de Florian Philippot, Les Patriotes) à ces mani­fes­ta­tions, et il y aurait donc récu­pé­ra­tion poli­tique (c’est d’ailleurs exac­te­ment la défense – odieuse – des membres du gou­ver­ne­ment macro­niste impli­qués dans cette impé­ri­tie ou plu­tôt cette lâche­té). Toujours selon Le Figaro, « Le pré­sident du Rassemblement natio­nal pointe notam­ment du doigt l’a­chat mas­sif des noms de domaine « manifpourlola.fr » et « justicepourlola.fr » par Reconquête ! (le par­ti d’Éric Zemmour) ». « Je trouve ça extrê­me­ment indé­cent » a décla­ré Bardella pour jus­ti­fier l’absence du prin­ci­pal par­ti d’opposition, le sien, de ce qui va vrai­sem­bla­ble­ment res­ter comme l’un des grands mou­ve­ments popu­laires spon­ta­nés de ces der­nières années.

Mais cet ostra­cisme assu­mé est-il la seule rai­son de la défec­tion du par­ti mari­niste ? N’y aurait-il pas aus­si quelques autres rai­sons inavouées, telle celle de déplaire à l’électorat musul­man ?

Il se fait que l’allogène qui a tor­tu­ré et bu le sang de la petite Lola est algé­rienne, et donc, de fac­to, « musulmane ».

Islam et islamisme : blanc bonnet et bonnet blanc

Marine Le Pen prend soin de dis­tin­guer l’islam de l’islamisme, les isla­mistes étant, selon elle, des extré­mistes musul­mans fana­tiques, « radi­caux » ; cette vision n’est pas par­ta­gée par la plu­part des intel­lec­tuels d’origine musul­mane qui ont abju­ré leur foi en met­tant en avant le fait que, bien au contraire, les pré­ten­dus isla­mistes ne font que res­pec­ter à la lettre les pré­ceptes du Coran ; il nous suf­fit de citer le nom de l’universitaire et phi­lo­sophe algé­rien Hamid Zanaz et le titre très expli­cite de son livre : L’islamisme, vrai visage de l’islam ou le titre de l’ouvrage de l’islamologue Marie-Thérèse Urvoy, tout aus­si expli­cite : Islam et Islamisme. Frères enne­mis ou frères siamois ?

Les musul­mans « modé­rés », tou­jours selon MLP, n’approuveraient pas les exac­tions des « isla­mistes ». Nous n’avons jamais consta­té, tout au long de ces der­nières années pen­dant les­quelles ont été per­pé­trés par les repré­sen­tants de la reli­gion dite « de paix et d’amour » quan­ti­té d’attentats et de crimes plus hor­ribles les uns que les autres, que ces musul­mans dits « modé­rés » désap­prou­vaient leurs core­li­gion­naires « extré­mistes », par exemple en par­ti­ci­pant en masse aux mani­fes­ta­tions des­ti­nées à condam­ner ces crimes. Il est pos­sible, comme cela s’est déjà pro­duit, que deux ou trois femmes voi­lées se joignent à ces mani­fes­ta­tions, vrai­sem­bla­ble­ment envoyées en mis­sion par l’imam local pour désa­mor­cer les cri­tiques. Bien sûr, il existe des per­sonnes ori­gi­naires du Maghreb, essen­tiel­le­ment des femmes, qui se sont défi­ni­ti­ve­ment libé­rées de l’emprise isla­mique, qui par­ti­cipent à ce type de mani­fes­ta­tion mais qui ne se font pas remar­quer, et sur­tout pas en arbo­rant osten­si­ble­ment les signes mêmes de leur sou­mis­sion (signi­fi­ca­tion du mot islam) aux pré­ceptes isla­miques ou cora­niques.

Ces magh­ré­bins libé­rés de l’islam sont l’exception qui confirme la règle. Et le point de vue d’Eric Zemmour sur le sujet reste très per­ti­nent : « L’islam, c’est l’is­la­misme au repos, l’is­la­misme, c’est l’is­lam en action. Il n’y a pas de différence. »

Motion de censure

Donc, d’un côté, celui de la rue et du peuple, le RN ne mani­fes­te­ra pas pour la petite Lola parce qu’y seront pré­sents tous ces fâcheux fachos d’extrême-droite que sont les sou­tiens et mili­tants de Zemmour ou de Philippot, et, dans un autre cadre, celui plus res­pec­table et pres­ti­gieux des ins­ti­tu­tions « répu­bli­caines », sous les lam­bris dorés aux­quels on s’habitue si faci­le­ment, le RN ne vote­ra pas avec la Nupes la motion de cen­sure pour virer enfin ce gou­ver­ne­ment de désaxés.

« RN, NUPES : cha­cun dépose sa petite motion de cen­sure pour faire croire qu’il est un oppo­sant tout en pré­ci­sant soi­gneu­se­ment qu’il ne vote­ra pas la motion de l’autre ! Ce qui signi­fie lais­ser le pou­voir à Macron et ils le savent ! C’est affli­geant, c’est tra­hir la France ! » (Florian Philippot)

Le dépu­té RN du Loiret Thomas Ménagé est inter­ro­gé par un jour­na­liste de Boulevard Voltaire le 19 octobre :

« Le but d’une motion de cen­sure, c’est de dire que nous ne fai­sons pas confiance au gou­ver­ne­ment, de dénon­cer les agis­se­ments du pou­voir, n’est-il pas de dépas­ser les cli­vages par­ti­sans contre le gou­ver­ne­ment ? »

Réponse bien éva­sive et pru­dente du dépu­té : « Là, en l’occurrence, il y a un expo­sé des motifs, des rai­sons de cette motion de cen­sure. Les élec­teurs qui nous font confiance ne nous ont pas élus pour aller dans la même direc­tion, au niveau bud­gé­taire, que La France Insoumise ».

Non, ils vous ont élus d’abord pour vous oppo­ser à ce gou­ver­ne­ment et le virer, coûte que coûte.

Ukraine : le choix de l’ennemi

Enfin, der­nier grief et non des moindres à l’égard d’un par­ti qui avait été élu pour s’opposer à ce gou­ver­ne­ment dont l’unique but est de détruire le pays qu’il dirige.

Il s’agit de la posi­tion pro-ukrai­nienne adop­tée par le RN ; ne nous trom­pons pas ; ce conflit n’est pas une guerre qui ne nous concerne pas ; au contraire, l’Europe et sur­tout la France sont inté­res­sées au pre­mier chef pour plu­sieurs rai­sons que nous allons évo­quer.

D’abord, sur le plan stric­te­ment maté­riel dont se sou­cie tant MLP (quand elle n’intervient pas à l’Assemblée pour récla­mer la sté­ri­li­sa­tion des chats que, para­doxa­le­ment, elle aime tant). En effet, les sanc­tions anti-russes dont Bruno Le Maire pré­di­sait qu’elles allaient mettre la Russie à genoux n’ont fina­le­ment été néfastes qu’aux pays euro­péens. Et ce n’est qu’un début.

Ensuite, sur le plan géo­po­li­tique, nous savons désor­mais que cette affaire ukrai­nienne a été pré­fa­bri­quée de longue date par les USA, l’UE, l’OTAN, la CIA ou l’Ordre mon­dial, comme vous pré­fé­rez (mais consi­dé­rez tous ces orga­nismes ou États comme une seule enti­té). Le Système mon­dial repré­sen­té par les USA n’a qu’un objec­tif : faire per­du­rer sa supré­ma­tie en sup­pri­mant tous ceux qui pour­raient y por­ter atteinte ; un axe Europe-Russie qui pour­rait se mettre en place serait létal pour l’Empire mon­dial qui doit à tout prix le blo­quer ; l’affaire des Balkans, les bom­bar­de­ments meur­triers sur la popu­la­tion serbe, la créa­tion de l’État isla­mique du Kosovo n’avaient pas d’autre but que d’empêcher ce rap­pro­che­ment. L’affaire ukrai­nienne est une autre ten­ta­tive du Système pour réa­li­ser son pro­jet impé­ria­liste. L’ennemi de l’Europe n’est pas la Russie, ce sont les USA qui ne cachent pas leur hos­ti­li­té à l’égard des Européens et de toute nation qui vien­drait contra­rier leur pro­jet de main-mise sur le monde. Voir à ce sujet l’excellent ouvrage de Lucien Cerise : Ukraine, la guerre hybride de l’OTAN. Les posi­tions sont claires désor­mais : le vrai com­bat réside, par­tout dans le monde, entre les mondialistes/​uniformisateurs et les traditionalistes/​identitaires atta­chés à leur sol, à leur culture, à leurs tra­di­tions, entre les fausses élites mafieuses, per­verses et psy­cho­pathes, sou­mises à l’Ordre mon­dial, qui sont au pou­voir dans une grande par­tie de la pla­nète (et spé­cia­le­ment en Europe, et plus spé­cia­le­ment en France) et les peuples qu’elle veulent condi­tion­ner en per­ma­nence et réduire en escla­vage in fine, car c’est bien le but recher­ché.

Pour ne pas se trom­per de camp, il suf­fit de prendre les posi­tions exac­te­ment inverses de celles assé­nées quo­ti­dien­ne­ment ad nau­seam par les médias aux ordres, et par tous les relais de la secte mon­dia­liste : les groupes de pres­sion, asso­cia­tions anti­na­tio­nales gras­se­ment sub­ven­tion­nées, pro­mi­grants, faux experts télé­vi­suels en conflit d’in­té­rêt per­ma­nent, groupes trans­genres LGBT, isla­mo­fé­mi­nistes, syn­di­cats cor­rom­pus, plou­to­crates, par­tis poli­tiques col­la­bos, artistes dégé­né­rés et nom­bri­listes, orga­nismes inter­na­tio­naux et « euro­péens » sou­mis aux USA, les ONG, les relais gou­ver­ne­men­taux, etc..

Il n’y a pas de « com­mu­nau­té inter­na­tio­nale », le monde n’est pas uni­po­laire comme ces déments le sou­hai­te­raient.

Les Français qui ont encore un peu de digni­té, n’ont pas à hur­ler avec les loups qui sont plu­tôt des hyènes : Biden, Schwab, Soros, BHL, Macron et sa clique, Lagarde, Trudeau, von der La Hyène (en chef), Zizilensky, Fauci, Gates, etc., mais nous devons les chas­ser coûte que coûte et au plus vite pour retrou­ver la vraie vie, notre vie !

Le RN a choi­si son camp : le camp de l’anti-France, le camp du mon­dia­lisme, des ordures qui veulent nous voir dis­pa­raître, qui veulent voir dis­pa­raître nos ter­roirs, nos patries char­nelles euro­péennes, le RN a choi­si le camp de toute cette racaille en col blanc pré­ci­tée. C’est ignoble.

Pierre-Émile Blairon

(1) Voir mon article du 17 juin 2022 sur ce même site : Élections légis­la­tives 2022 : la revanche du Titanic et le triomphe de l’inertie