« De quoi Poutine est-il le N.O.M. ? » par Pierre Hillard

« Je suis conscient que dans le contexte actuel, le conte­nu de ce der­nier livre risque de faire polé­mique mais je consi­dère qu’en tant que Français, nous devons d’abord et avant tout défendre la civi­li­sa­tion fran­çaise… »

De son aveu même, Pierre Hillard est cli­vant. En par­ti­cu­lier dans son der­nier ouvrage qui détonne de par ses prises de posi­tions tant consen­suelles que dissidentes

L’exposé qu’il don­ne­ra pour vous à Antibes le 24 juin ouvri­ra une contro­verse inat­ten­due, la Russie aurait elle une face cachée ? Quid du cler­gé ortho­doxe ? De l’empire tsa­riste à Poutine en pas­sant par l’épopée soviétique ?

Coup de pro­jec­teur sur ce que Hillard appelle : « Les cou­lisses du Kremlin »

L’adresse exacte de la confé­rence vous sera com­mu­ni­quée par mail 48h à l’avance. Possibilité de se garer dans le voisinage.

Une librai­rie avec les der­niers ouvrages de l’auteur sera à votre disposition.

La confé­rence sera sui­vie d’un débat avec l’auteur ain­si que d’une séance de dédi­caces de son der­nier ouvrage « Les per­ma­nences de la géo­po­li­tique et de la mys­tique russes » dis­po­nible à la vente sur place, en plus de ses publi­ca­tions récentes. Merci de vous pré­mu­nir de l’appoint pour le paie­ment de votre place. Paiement en espèce et CB dis­po­nibles pour la librai­rie uniquement.