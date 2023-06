Le cas « Julian Assange » : syndrome de notre société

Viktor Dedaj se demande alors lui aussi :

Que faire pour que Justice soit rendue à cet homme ?

Il décide de par­cou­rir la France pour révé­ler tous les vices de formes, les irré­gu­la­ri­tés, les abus qui main­tiennent Julian Assange en pri­son en espé­rant qu’une prise de conscience mas­sive fera bas­cu­ler les sys­tèmes judi­ciaires bri­tan­niques, amé­ri­cains et sué­dois vers la trans­pa­rence et le Droit.

Pour Viktor Dedaj, nous avons obte­nu le Droit à la san­té, le Droit à l’é­du­ca­tion, nous devons à pré­sent obte­nir le Droit de savoir. Nous sommes alors enclins à lui rétor­quer :

• le Droit à la san­té est entre les mains de l’OMS qui est entre les mains d’in­té­rêts pri­vés et est capable d’i­no­cu­ler des potions mor­telles à des popu­la­tions entières,

• le Droit à l’é­du­ca­tion nous conduit à une baisse irré­pres­sible du niveau sco­laire tan­dis que la Théorie du Genre est ensei­gnée dès le plus jeune âge,

• il en sera de même avec le Droit de savoir, quand bien même serait-il éta­bli.

Et donc la libé­ra­tion de Julian Assange ne pas­se­ra pas par la Justice. Le cal­vaire endu­ré par Julian Assange au mépris de toutes les règles de Droit, montre bien qu’il existe des Pouvoirs qui se posi­tionnent au des­sus des Lois.

C’est ain­si qu’il faut voir cette affaire :

un Pouvoir occulte transnational bafoue toutes les règles de Droit

et il n’en à « rien à foutre » ! Permettez nous cette expres­sion, mais c’est comme cela qu’il faut le dire. Ce Pouvoir opaque montre ain­si que c’est lui qui éta­blit les règles du jeu, et qu’il se joue des lois de tous les pays. Julian Assange doit payer pour avoir osé s’y frot­ter, et il paye d’une lente ago­nie. Comme le chat joue avec la sou­ris avant qu’elle ne périsse :

Sans que cela ne soit écrit, les jour­na­listes et les juges com­prennent bien le mes­sage. Le Système est tel­le­ment puis­sant et machia­vé­lique qu’il orga­nise sa propre contes­ta­tion pour éteindre toute contes­ta­tion non contrôlée.

Toute la per­ver­si­té de notre monde se révèle dans cette affaire. C’est bien à cela que servent les ner­vis bal­lots anti­fas(4) : faire pres­sion par la vio­lence à toute véri­table contes­ta­tion. Pour ces tebeux, il est plus impor­tant de faire taire Viktor Dedaj que de rendre jus­tice à Julian Assange. Au moins comme ça c’est clair.

On ne pour­ra libé­rer Julian Assange que si l’on désigne son adver­saire, ce qui est dif­fi­cile car il agit dans l’ombre.

Georges Gourdin