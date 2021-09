11 septembre 2001 : 20 ans après, le mensonge ne passe toujours pas

Nice Provence Info ne pré­tend pas connaître les pro­ta­go­nistes de cette opé­ra­tion extra­or­di­nai­re­ment sophistiquée.

Ce que nous affirmons, c’est que ce n’est pas Al Qaïda

Ce que nous en dédui­sons, c’est que l’o­li­gar­chie domi­nante nous ment sur ces évé­ne­ments. Et par suite, pour­quoi nous ment-elle avec cette insis­tance pénible ?

Les Français de plus en plus nom­breux com­mencent à s’é­veiller et prennent conscience qu’ils sont ber­nés et s’in­ter­rogent à pré­sent sur cette nou­velle mani­pu­la­tion que l’o­li­gar­chie leur impose : « la pan­dé­mie meur­trière qui requiert un pas­se­port numé­rique pour s’en pro­té­ger ». Ils se demandent de bon droit quels sont les des­seins obs­curs de cette nou­velle embrouille.

Georges Gourdin

