Ma semaine d’observation de l’info (5 septembre 2021)

Dimanche 5 septembre 2021

Les imams algé­riens déta­chés en France ont été som­més de défendre l’Algérie face aux attaques du Maroc et d’Israël. Ces obli­ga­tions de pro­mou­voir les valeurs de natio­na­lisme et de modé­ra­tion et œuvrer à la mora­li­sa­tion de la vie publique, ont été lan­cées par le ministre algé­rien des Affaires reli­gieuses, Youcef Belmehdi.

55 imams et 2 mour­chi­das (femmes guides reli­gieuses) sont répar­tis à tra­vers la Grande Mosquée de Paris et d’autres mos­quées en France pour enca­drer les affaires reli­gieuses de la com­mu­nau­té algé­rienne à l’é­tran­ger et de tous les fidèles musul­mans. C’est à leur inten­tion que le ministre algé­rien a émis ces ins­truc­tions qui ne font pour­tant pas l’u­na­ni­mi­té au sein des fidèles musul­mans en France. Ceux-ci craignent en effet la poli­ti­sa­tion des mos­quées, non pas dans l’ab­so­lu, mais entre fidèles de pays différents.

Lundi 6 septembre 2021

Femmes à louer : un pri­vi­lège pour hommes et femmes fri­qués… que les fémi­nistes ne blâment pas !

C’est ce qui res­sort de la tenue du salon Désir d’en­fant, le 4 et 5 sep­tembre à Paris. Un salon où la GPA (ges­ta­tion pour autrui) pour­tant inter­dite en France était lar­ge­ment pro­mue dans les allées. Rappelons ici que la GPA, c’est l’im­plan­ta­tion d’un embryon dans l’u­té­rus d’une femme por­teuse de l’en­fant jus­qu’à sa nais­sance, et qui le remet­tra au couple deman­deur contre une belle somme d’argent (plu­sieurs dizaines de mil­liers d’eu­ros). Ceci per­met entre autre de pou­voir à la « com­mande » choi­sir le sexe, la cou­leur des yeux… par l ”éli­mi­na­tion et la des­truc­tion des gamètes défec­tueux ou non conformes.

Ce salon n’est donc ni plus ni moins qu’une entre­prise de vente d’en­fants comme l’a fait remar­quer la « Manif pour tous » pré­sente sur les lieux pour atti­rer l’at­ten­tion sur l’i­nac­tion du gou­ver­ne­ment : « Le mar­ché de la pro­créa­tion que vous avez ouvert avec le pro­jet de loi bioé­thique est là ! Votre pré­ten­due ligne rouge est fran­chie ! Vous n’a­vez pas bou­gé le petit doigt ! Voilà le busi­ness sor­dide de la mar­chan­di­sa­tion humaine ! »

Mardi 7 septembre 2021

Je vous ai par­lé à plu­sieurs reprises des doutes émis par cer­tains au sujet de la vac­ci­na­tion des VIP. On pense aux fla­cons rem­plis de sérum phy­sio­lo­gique retrou­vés dans plu­sieurs centres de vac­ci­na­tion, et sur­tout l’ar­ticle de Médiapart semant le doute sur la vac­ci­na­tion de Macron lui-même. (Emmanuel Macron, tes­té posi­tif à la Covid-19 en décembre 2020, n’au­rait reçu qu’une seule dose de vac­cin, le 31 mai — ou le 13 juillet ? — d’a­près le jour­nal d’Edwy Plenel)

Ceci a pous­sé un cer­tain nombre de per­son­nels de san­té à aller consul­ter la fiche de vac­ci­na­tion du Président grâce à leur carte pro­fes­sion­nelle dite « CPS » et d’un code secret. Mais ces visites ne sont pas pas­sées inaper­çues et une tren­taine d’entre eux ont reçu un cour­rier de menace de la part de l’as­su­rance mala­die : « Il appa­raît que vous avez consul­té le dos­sier de M. Macron sans son accord et en dehors du cadre rap­pe­lé ci-des­sus ». Le cour­rier, citant en outre la date et l’heure de la connexion, rap­pelle aux indé­li­cats que « toute recherche et accès illé­gi­times » peuvent « impli­quer des sanc­tions ».

Mercredi 8 septembre 2021

Vous êtes pro­ba­ble­ment, comme des mil­lions de Français, sou­vent en train de pes­ter contre des coups de télé­phone publi­ci­taires à répé­ti­tion, ou des mails van­tant des pro­duits dont vous n’a­vez rien à faire. Les com­mer­çants chez qui vous avez effec­tué des com­mandes, sou­vent sur le net, n’hé­si­tant pas à revendre vos coor­don­nées à cer­tains de leurs col­lègues de manière plus ou moins hon­nête, vous vous retrou­vez assaillis par ceux-ci, qui avec les tech­niques actuelles peuvent « arro­ser » des mil­liers de clients poten­tiels en deux coups de clic.

Cette pra­tique, sur laquelle tout le monde ferme les yeux, n’a pas fini de s’é­tendre :

une nou­velle base de don­nées conte­nant les infor­ma­tions confi­den­tielles de près de 40 mil­lions de Français se retrouve en effet en vente sur le Dark Web.

Les pré­noms, noms, adresses pos­tales, numé­ros de télé­phone et adresses élec­tro­niques sont réper­to­riés dans ce fichier qu’un pirate pro­pose à la vente. Ces infor­ma­tions, uti­li­sées de manière pro­fes­sion­nelle avec l’aide d’une Intelligence Artificielle, peuvent per­mettre de créer des mes­sages de plus en plus réa­listes et ain­si trom­per même les uti­li­sa­teurs les plus che­vron­nés et attentifs.

Jeudi 9 septembre 2021

Dimanche, elle ne sera plus pré­si­dente du RN… C’est Jordan Bardella qui rem­pla­ce­ra Marine Le Pen, à l’oc­ca­sion de la ren­trée poli­tique du par­ti à Fréjus. Ce sera le début offi­ciel de sa cam­pagne pour l’é­lec­tion pré­si­den­tielle.

Elle publiait hier dans Le Figaro quelques axes de sa future cam­pagne ins­pi­ré des paroles de « La Marseillaise » : Libertés, liber­tés ché­ries… le plu­riel étant ici de rigueur.