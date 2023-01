Ma semaine d’observation de l’info (15 janvier 2023)

Dimanche 8 janvier 2023

Tout est faux chez la bou­lan­gère.

BFMTV, un soir ordi­naire… La ministre Olivia Grégoire, vou­lant mon­trer la soli­da­ri­té du gou­ver­ne­ment envers les bou­lan­gères étran­glées par leurs notes d’élec­tri­ci­té, se vante d’a­voir pu aider l’une d’entre elles à réduire consi­dé­ra­ble­ment ses fac­tures. Elle cite en exemple Isabelle Nimal, une bou­lan­gère de Sarlat dans le Périgord. « De 22 000 euros, sa fac­ture est pas­sée à 90 000 euros. Je l’ai appe­lée, on l’a appe­lée. On a regar­dé ligne par ligne avec mon cabi­net : on passe de 90 000 euros à 37 000 euros », déclare t‑elle, avec la convic­tion qu’il sied à ce genre de situa­tion, quand des mil­liers de télé­spec­ta­teurs attendent un peu de com­pas­sion de la part d’un État répu­té sans âme.

Oui mais… la bou­lan­gère n’a pas tar­dé à répli­quer dans les colonnes de Sud-Ouest : « Tout est faux ! Elle ne m’a jamais eu au télé­phone, ni son cabi­net. J’ai juste eu un de ses conseillers, Pierre de Romanet, pour lui dire que les aides de l’État sont loin d’être suf­fi­santes », a‑t-elle expli­qué au quo­ti­dien, pré­ci­sant même : « Nous n’avons jamais étu­dié mes fac­tures, je ne leur ai rien trans­mis. »

On n’au­rait jamais ima­gi­né des men­songes dans la bouche d’un membre du gouvernement !

Lundi 9 janvier 2023

Une « gaffe » de Macron ou un nou­veau déni devant la sinistre véri­té ?

« Le 9 jan­vier 2015, au nom de la folie, un ter­ro­riste isla­miste assas­sine Philippe, Yohan, Yoav et François-Michel. Nous ne les oublie­rons jamais. »

Ainsi s’ex­pri­mait le chef de l’État dans un tweet à l’oc­ca­sion de l’an­ni­ver­saire de la « tue­rie de l’hy­per-casher ». Ce jour-là, Amedy Coulibaly, armé d’une mitraillette, d’un fusil d’as­saut et de deux pis­to­lets Tokarev, était entré et avait atta­qué le super­mar­ché, après avoir prê­té allé­geance à l’État isla­mique. Il vou­lait viser la com­mu­nau­té juive.

Ce qui choque dans la décla­ra­tion du pré­sident, c’est l’u­ti­li­sa­tion du mot « folie ». C’est une fâcheuse habi­tude dès que l’on est en pré­sence d’un atten­tat musul­man, de par­ler, au sujet de l’exé­cu­tant, d’un « dés­équi­li­bré », d’ac­cu­ser sa « folie ». On y a droit pra­ti­que­ment à tous les coups.

Non, Monsieur le pré­sident, ce n’est pas la folie qui carac­té­rise ce genre d’at­ten­tat mais l’i­déo­lo­gie qui le sous-tend, c’est à dire l’is­lam. Cet islam que l’on se refuse à condam­ner, et pire encore à citer ouver­te­ment. Ces musul­mans fana­ti­sés ne sont pas fous, loin de là. Ils sont juste dan­ge­reux pour notre société.

Mardi 10 janvier 2023

Elon Musk à la tête de Twitter : on en apprend tous les jours !

En août 2021, Brett Giroir, est à la tête de la Food and Drugs Administration (FDA : l’é­qui­valent du minis­tère de la Santé). Commentant les résul­tats d’une étude menée en Israël, il expli­quait dans un Tweet, qu’il était désor­mais « clair que l’im­mu­ni­té natu­relle contre le Covid [était] supé­rieure à l’im­mu­ni­té [confé­rée] par le vac­cin, de beau­coup ». « Il n’y a aucune jus­ti­fi­ca­tion scien­ti­fique [de la néces­si­té d’ap­por­ter] la preuve d’une vac­ci­na­tion si une per­sonne a eu une infec­tion anté­rieure », pour­sui­vait-il à l’at­ten­tion des auto­ri­tés sani­taires, alors en pleine réflexion sur le passe vac­ci­nal.

Scott Gottlieb, son pré­de­ces­seur à la FDA de 2017 à 2019, est ensuite deve­nu membre du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de Pfizer (payé 365 000 dol­lars par le labo­ra­toire phar­ma­ceu­tique en 2021).

Pour lui, le Tweet de Brett Giroir ne passe pas ! Il craint en effet que celui-ci finisse par deve­nir viral et soit cou­vert par les médias. Aussi, écrit-il à Todd O’Boyle, lob­byiste de Twitter à Washington et point de contact de l’en­tre­prise avec la Maison Blanche, pour en deman­der la cen­sure.

Ce der­nier trans­met alors la requête à l’é­quipe « Réponse stra­té­gique » de Twitter, leur deman­dant de « consul­ter ce rap­port de l’an­cien direc­teur de la FDA »… sans men­tion­ner que Scott Gottlieb est un membre du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de Pfizer, et a donc un inté­rêt finan­cier dans la pro­mo­tion de la « vac­ci­na­tion » contre le Covid-19. Le réseau social s’exé­cute alors rapi­de­ment, empê­chant le par­tage et la visi­bi­li­té du tweet et y appo­sant une éti­quette « trom­peur », tou­jours en vigueur à ce jour.