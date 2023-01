L’ONU alerte à nouveau sur les épandages aériens chimiques

Si on lit bien, on apprend aus­si que « les scé­na­rios de modèles cli­ma­tiques envi­sa­gés par le GIEC (2021) indiquent un réchauf­fe­ment futur conti­nu au cours des pro­chaines décen­nies, même avec une atté­nua­tion et une décar­bo­ni­sa­tion ambi­tieuses ». Comprenez :

le réchauffement climatique aura bien lieu même avec un matraquage sur « l’impact carbone »

Alors pour­quoi nous bas­sine t‑on avec cette his­toire d’im­pact car­bone s’il n’empêche pas le réchauf­fe­ment climatique ?

Par ailleurs vous vous deman­dez bien ce que sont ces « Injections d’Aérosols Stratosphériques » (Stratospheric Aerosol Injection ou SAI). L’ONU — à des­sein — emploie un néo­lo­gisme savant pour ne pas cho­quer. Ce sont tout sim­ple­ment des épan­dages aériens chi­miques, ou encore en anglais « chem­trails », de chemical trail (trai­née chimique).

Oui l’ONU mentionne l’existence de ces épandages aériens chimiques pour dénoncer leur dangerosité.

Ce n’est pas la pre­mière fois qu’elle le fait. Le 6 sep­tembre 2007, Rosalind Peterson confir­mait déjà à la tri­bune de l’ONU l’existence de pro­grammes de géoin­gé­nie­rie cli­ma­tique qui empoi­sonnent le ciel et la Terre :