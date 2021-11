Ma semaine d’observation de l’info (7 novembre 2021)

Jeudi 4 novembre 2021

« Pour le Mali, je vais prier, implo­rer les béné­dic­tions et la misé­ri­corde d’Allah, car main­te­nant je suis musul­mane. Vous dites Sophie, mais c’est Mariam que vous avez devant vous. » Ces mots pro­non­cés par la vieille dame blanche il y a un peu plus d’un an auraient quand même dû réson­ner aux oreilles de nos gou­ver­nants. Cela leur aurait évi­té cette émo­tion (feinte?) devant le fait que Mme Pétronin est bel et bien retour­née au Mali, où elle avait pas­sé quatre années de soi-disant déten­tion par un groupe de dji­ha­distes. Emmanuel Macron et son ministre Jean Yves Le Drian avaient alors déployé le tapis rouge pour venir l’ac­cueillir à Villacoublay. Un coup de pub n’est jamais inutile.

Les mêmes aujourd’­hui font montre d’une incom­pré­hen­sion et une indi­gna­tion bien bruyante pour un évé­ne­ment qui en défi­ni­tive n’en est pas un : cette vieille fana­tique huma­ni­taire est retour­née chez ses amis musul­mans, là d’où l’on n’au­rait jamais dû la tirer, puis­qu’elle s’y sen­tait en « retraite spi­ri­tuelle ». Retraite tran­quille lais­sant de côté les mil­liers de civils maliens mas­sa­crés et les femmes vio­lées.

Des mili­taires ont ris­qué leur vie pour aller la récu­pé­rer. N’oublions pas que depuis 2016, ce sont 53 sol­dats fran­çais qui ont lais­sé leur vie dans le désert malien, le der­nier il y a à peine trois semaines.

Mais son rapa­trie­ment fut éga­le­ment, ne l’ou­blions pas, l’ob­jet de sombres tran­sac­tions : 200 dji­ha­distes ont été libé­rés et dix mil­lions d’Euros ver­sés qui ser­vi­ront n’en dou­tons pas à finan­cer des actions qui nous seront hos­tiles…

Encore une belle action au cré­dit de ceux qui nous gouvernent.

Vendredi 5 novembre 2021

Le retour de Z au ber­cail.

Jeudi soir Christine Kelly rece­vait Éric Zemmour avec qui l’é­mis­sion Face à l’in­fo a connu ses plus belles heures bat­tant des records d’au­dience à faire pâlir les chaînes d’in­fo « éta­blies ».

Que rete­nir de cette heure et demie d’entretien/​débat ? Christine Kelly a tenu à faire le point avec son com­plice sur l’é­vo­lu­tion de sa car­rière depuis deux mois, date de son éjec­tion de la chaîne par le CSA. L’intéressé répon­dit que le vent qui le por­tait ne fai­blis­sait pas, que les sou­tiens étaient de plus en plus nom­breux. « Ce qui a chan­gé, c’est le regard des autres. Le regard des médias, du public, des télé­spec­ta­teurs, des poli­tiques, des son­deurs… Quand on passe de 5% à 17% ils sont là à la fois éba­his, admi­ra­tifs et aga­cés. Tout ça a chan­gé, les gens ne me regardent plus de la même façon ». L’animatrice lui fit quelques reproches, que l’on sen­tait plus per­son­nels, un peu comme si la prof veillait au bon dérou­le­ment de la non-cam­pagne de son élève..

Quelques mots sur ses « rela­tions » avec les par­tis en lice, notam­ment le RN, qui n’ont pas appris grand chose…

Deux mini-débats avec des oppo­sants étaient pré­vus, le pre­mier avec le phi­lo­sophe Henri Pena-Ruiz, chantre de la laï­ci­té, qui oppo­sait sa vision à celle de l’é­cri­vain. L’ennui avec la plu­part des gens de gauche, c’est qu’ils ne cherchent plus à argu­men­ter, mais tombent tout de suite dans la cri­tique la plus viru­lente. Il en est res­sor­ti un quart d’heure inau­dible et en fin de compte sans inté­rêt.

Le second invi­té, Denis Olivennes, homme de gauche éga­le­ment, est res­té très cour­tois et les deux hommes trou­vèrent même quelques points d’ac­cord, sur les bien­faits (ou non) de la mon­dia­li­sa­tion…

L’émission s’est ter­mi­née avec la ques­tion que tout le monde atten­dait. Mais Éric Zemmour main­tient le suspense.

Samedi 6 novembre 2021

Sport et vac­cin font-ils bon ménage ?

On sait qu’il faut main­te­nant être vac­ci­né pour pré­tendre à une licence dans la plu­part des clubs spor­tifs, alors que les mêmes sports pra­ti­qués par exemple dans le cadre sco­laire ne réclament pas le fameux passe.

Quelques illus­tra­tions des bien­faits du vac­cin sur des spor­tifs de haut niveau devraient pour­tant inci­ter à la plus élé­men­taire méfiance.

Le 23 sep­tembre Jérémy Chardy, 73e joueur mon­dial de ten­nis, a été contraint de sus­pendre sa sai­son sans savoir pour com­bien de temps, en rai­son d’une réac­tion au vac­cin Pfizer contre le Covid. Il en a fait lui-même l’an­nonce à l’AFP, en expli­quant res­sen­tir de vio­lentes dou­leurs par­tout dans le corps dès qu’il fait un effort phy­sique.

Le 29 sep­tembre, c’est au tour du tri­ath­lète Antoine Méchin de faire de même. Suite à une pre­mière injec­tion Moderna le 28 juin 2021, le tri­ath­lète res­sent main­te­nant une oppres­sion et un manque de souffle, ain­si qu’une vive dou­leur au bras gauche.

Aujourd’hui, on apprend que c’est Florian Dagoury, actuel­le­ment meilleur plon­geur sta­tique en apnée du monde, qui a été diag­nos­ti­qué d’une myo­car­dite et d’une péri­car­dite, 40 jours après sa deuxième dose du vac­cin Pfizer. Le déten­teur du record du monde de plon­gée en apnée pour­rait ain­si mettre fin à sa car­rière.

Ces trois ath­lètes évo­luent à des niveaux inter­na­tio­naux, leur cas est donc vite deve­nu public. Mais com­bien de spor­tifs incon­nus ont connu des déboires beau­coup plus graves, allant jus­qu’au décès ?

Un inter­naute s’est don­né la peine de ras­sem­bler tous les inci­dents de san­té sur­ve­nus dans les stades et chez les spor­tifs, qu’ils soient simples ama­teurs ou pro­fes­sion­nels : « Il n’y a jamais, mais jamais, eu autant de malaises car­diaques que ce qu’il se passe depuis 7 semaines ».

Des méde­cins ont d’ailleurs aler­té sur les risques dans le sport inten­sif après les injec­tions vac­ci­nales. (lire ici)

Il sou­ligne que si on lit les articles sépa­ré­ment, cette pluie de troubles sur des sujets jeunes et en forme ne saute pas immé­dia­te­ment aux yeux, mais quand on les ras­semble en en seul docu­ment, on ne peut que réa­li­ser le nombre impor­tant de tous ces spor­tifs atteints de pro­blèmes car­diaques. Voici donc la liste, incom­plète, de rap­ports des 10 der­nières semaines éta­blie par un inter­naute rési­dant à Aulnay-sous-Bois :

Pourquoi cette héca­tombe et ces malaises dans le monde du sport ?