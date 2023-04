On peut parier qu’à l’a­ve­nir, les pro­chains dépla­ce­ments du chef de l’État seront gen­ti­ment per­tur­bés par ceux qu’il méprise depuis main­te­nant trop longtemps.

Jeudi 20 avril 2023

Une fausse bonne idée : « Des tra­vaux ont été enga­gés à ma demande afin d’a­dap­ter le régime répres­sif appli­cable aux petits excès de vitesse, ceux “infé­rieurs à 5 km/​h” ». a décla­ré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Mais il ne s’a­gi­ra pas de dépé­na­li­ser ces infrac­tions, qui demeu­re­ront sanc­tion­nées par une amende.

Pourquoi une fausse bonne idée ?

Tout d’a­bord parce qu’il y avait deux façons de « dépé­na­li­ser » : soit sup­pri­mer l’a­mende, et gar­der le retrait du point, soit l’in­verse. C’est bien sûr la seconde solu­tion qui a été choi­sie, mon­trant bien par là que les radars sont avant tout une manne et une affaire de gros sous pour le gou­ver­ne­ment. Alors que la plu­part des conduc­teurs cou­pables de ces « petits excès de vitesse » les com­mettent d’une façon sou­vent inat­ten­tive (j’en fais par­tie), ils pré­fèrent dans leur large majo­ri­té le retrait d’un point vite récu­pé­ré, et sans véri­table effet, qu’une somme à payer en plus à l’État !

Ensuite, cette marge de 5km/​h, ne signi­fie pas grand chose. En ville, un excès de vitesse de 5 km/​h est exces­sif, il repré­sente 10 % de la vitesse auto­ri­sée, c’est beau­coup sur un par­cours où l’at­ten­tion doit être de mise à chaque seconde. Sur auto­route, cela ne repré­sente plus que 3,8 % d’ex­cès sur un par­cours lar­ge­ment plus sécu­ri­sé.…

Encore une fois, les tech­no­crates savent pour qui ils roulent.

Vendredi 21 avril 2023

Les 30 pays de l’OTAN, très vac­ci­nés, ont eu un taux moyen de mor­ta­li­té COVID de 81,9 décès/​million d’hommes, plus de 10 fois fois supé­rieur à celui du reste du monde pour la même période : 7,93 décès /​million d’hommes. Cela veut clai­re­ment dire que ces pays se remettent moins vite de l’épisode Covid que le reste de la pla­nète. Tous les pays de l’OTAN, sans aucune excep­tion, ont un taux de mor­ta­li­té par mil­lions d’habitants supé­rieur à la moyenne du monde « non ota­nien »… Le slo­gan « Tous vac­ci­nés, tous pro­té­gés » était donc bien un énorme men­songe répé­té ad nau­seam par les pseu­do-scien­ti­fiques, les poli­tiques et leurs relais médiatiques.

Samedi 22 avril 2023

Le GIEC, grand gou­rou du cli­mat, vient de publier son rap­port annuel, et, par­mi les habi­tuelles cri­tiques envers les citoyens peu enclins à refroi­dir leur pla­nète, on arrive à trou­ver quand même quelques petites perles, pour peu qu’on s’ef­force de le lire.

Un des contri­bu­teurs de l’é­van­gile, François Gemenne, un uni­ver­si­taire belge, avoue fran­che­ment qu’il y a bien pire que le réchauf­fe­ment pla­né­taire.

Et ce « pire » ce serait la fer­me­ture des fron­tières.

Explications : sur un pla­teau TV, M. Gemenne nous dit qu’il « faut se battre pour chaque dixième de degré ». La cause est juste, néces­saire, peut être suf­fi­sante !

Mais d’un autre côté, le même déclare : « Entre le chan­ge­ment cli­ma­tique à 4 degrés et des fron­tières fer­mées, je choi­sis le chan­ge­ment cli­ma­tique. »

Alors là, on ne com­prend plus très bien.…

Le Monde nous apprend que ce mon­sieur dit com­battre le loca­lisme cher au Rassemblement National. Il a d’ailleurs publié en 2022 un ouvrage très immi­gra­tion­niste.

Protéger la pla­nète ? Oui, mais pas en uti­li­sant les doc­trines loca­listes. Plutôt la lais­ser brû­ler que de dire la même chose que le RN ! C’est la doc­trine du GIEC ?