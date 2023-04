Mais arrêtez tous de nous prendre pour des cons !

Numérisation à marche for­cée de toutes les facettes de la vie, machines à voter élec­tro­niques, dis­pa­ri­tion de la mon­naie fidu­ciaire (pièces et billets), sans par­ler du passe sani­taire, tout s’or­ga­nise d’a­bord autour de l’in­té­rêt des grandes cor­po­ra­tions et de l’État, qui ne font plus qu’un.

À pré­sent au super­mar­ché on vous demande si vous sou­hai­tez que l’on vous remette le ticket de caisse. Pourquoi ? Parce que :

• le ticket de caisse, ça coûte cher ;

• vous ne pou­vez plus rien véri­fier une fois vos achats effec­tués ;

• cela vous engage un peu plus vers le tout numé­rique.

Tout ça, c’est dans l’in­té­rêt des magasins.

Et bien pas du tout ! Tout ça, c’est dans VOTRE inté­rêt. Les maga­sins ne vous remettent plus de ticket de caisse pour vous évi­ter de le perdre. Celle-là, il fal­lait la faire :