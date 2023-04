Covid 19 : le génocide qui a foiré

Les pion­niers lan­ceurs d’a­lerte, ban­nis, punis, raillés — tels les Professeurs et Docteurs Didier Raoult, Christian Perronne, Jean-Bernard Fourtillan, Alexandra Henrion-Caude, et d’autres que nous avons cités dans nos colonnes, sont le grain de sable qui a enrayé le plan géno­ci­daire concoc­té par l’État Profond.

Dans le registre jour­na­lis­tique il faut men­tion­ner l’en­quête cou­ra­geuse, per­ti­nente, fouillée, menée par l’in­tré­pide Philippe Aimar qui a publié deux livres sur la machi­na­tion métho­di­que­ment éla­bo­rée en secret autour de ce virus.

Ces lan­ceurs d’a­lerte, aux­quels il convient d’as­so­cier les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes, ont per­mis d’é­vi­ter le pire : au mieux un puçage géné­ra­li­sé, au pire un génocide.

C’est un fait : le plan Covid a foiré

Les pro­mo­teurs du Nouvel Ordre Mondial ne vont pas lâcher l’af­faire pour autant. Nul doute qu’un Plan B se met déjà en place, mais ce sera plus dif­fi­cile car les com­plo­teurs se sont révé­lés. Leurs méthodes occultes sont sor­ties de l’ombre et il sera plus dif­fi­cile de les réitérer.

Ce sera d’au­tant plus com­pli­qué que les mau­vaises nou­velles affluent pour les conspi­ra­teurs luci­fé­riens :

• la Russie se rebiffe en Ukraine et fait front à l’OTAN qui s’embourbe dans la ras­pou­tit­sa, annon­çant la même débâcle que Napoléon à la Berezina ou Hitler à Stalingrad,

• la classe occi­den­tale se ridi­cu­lise autour d’un Hollande pitoyable qui avoue qu’il a signé les accords de Minsk dans le but de ne pas les res­pec­ter,

• L’Arabie Saoudite se rap­proche de l’Iran et sort du pétro-dol­lar,

• les BRICS se ren­forcent avec de plus en plus de can­di­da­tures, comme celle de l’Algérie !

Et ce n’est pas fini.

Nous l’an­non­cions le 1er jan­vier 2023 : ce sera l’an­née de la revanche des com­plo­tistes.

« L’espoir chan­gea de camp, le com­bat chan­gea d’âme », Victor Hugo in Les Châtiments (1853)

Georges Gourdin