Le professeur Christian Perronne : un saint homme

Remerciements du Professeur Perronne

Chers amis,

Le 13 sep­tembre 2022, jour de ma convo­ca­tion à la Chambre dis­ci­pli­naire du Conseil régio­nal de l’ordre des méde­cins d’Île de France, res­te­ra gra­vé dans ma mémoire.

Votre pré­sence par mil­liers sur Paris pour me sou­te­nir, mais aus­si dans beau­coup de villes de France, m’est allée droit au cœur. Il se déga­geait de votre ras­sem­ble­ment une telle cha­leur, une telle émo­tion, un tel espoir, une telle fra­ter­ni­té, que beau­coup ne cachaient pas leurs larmes. J’étais heu­reux d’y voir le reflet mani­feste d’une prise de conscience mas­sive de mil­lions de conci­toyens de plus en plus éveillés.

Je remer­cie tous les orga­ni­sa­teurs de ce bel évé­ne­ment, Liberté 78, RéinfoCovid Paris, LibertéVérité, Citoyenneté ; les asso­cia­tions et les col­lec­tifs Réaction 19, UFLF88, Lyme Team, Lyme Event, Les Citoyens Libres, Les Mamans Louves, Réinfo Covid Régions, entre autres ; les syn­di­cats, Syndicat National des Médecins Hospitaliers Force Ouvrière, Syndicat Liberté Santé. Je salue tout par­ti­cu­liè­re­ment les nom­breux soi­gnants hon­teu­se­ment sus­pen­dus et je leur trans­mets mon sou­tien et mon plus pro­fond res­pect. J’envoie un mes­sage confra­ter­nel à tous les méde­cins pré­sents, dont cer­tains ont payé le prix fort pour leur enga­ge­ment à sau­ver des vies. J’exprime ma recon­nais­sance à tous les jour­na­listes qui ont relayé l’é­vé­ne­ment en France et dans le monde. Je remer­cie les élus, les avo­cats, en par­ti­cu­lier mon avo­cat Maître Thomas Bénages, et les artistes pré­sents, notam­ment ceux qui ont pris la parole au nom de la trans­pa­rence et de la véri­té. Je remer­cie, entre autres, Anny Duperey qui sou­hai­tait être pré­sente et a fait lire publi­que­ment un magni­fique mes­sage. J’exprime cha­leu­reu­se­ment toute ma gra­ti­tude aux mil­liers de citoyens fran­çais et euro­péens venus sur Paris des quatre coins de la France, ain­si que des pays voi­sins, en par­ti­cu­lier les mar­cheurs de la Marche de l’Indignation, par­tis d’Allemagne, à Aix la Chapelle. J’ai aus­si été très tou­ché par toutes les per­sonnes ayant mani­fes­té dans chaque région de France.

Plus glo­ba­le­ment, je suis de tout cœur avec les innom­brables per­sonnes qui n’ont pas pu faire le dépla­ce­ment mais qui, de près ou de loin, défendent nos liber­tés et la san­té de nos concitoyens.

Ce moment his­to­rique repré­sente une étape impor­tante vers l’é­cla­te­ment au grand jour de la véri­té et le retour de notre liber­té bafouée, de notre liber­té ché­rie. Ce magni­fique élan popu­laire pour la libé­ra­tion per­met­tra de sau­ve­gar­der l’a­ve­nir de nos enfants.

Christian Perronne

28 sep­tembre 2022