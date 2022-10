Ma semaine d’observation de l’info (2 octobre 2022)

Dimanche 25 septembre 2022

Une étude inté­res­sante menée par Numbo, la plus grande base de don­nées sur les villes et les pays du monde, nous apprend que les villes fran­çaises sont loin de comp­ter par­mi les villes les plus sûres de la pla­nète. Les tou­ristes de tous hori­zons en font chaque année le constat. Pour eux, le charme et la tran­quilli­té ont lais­sé la place à l’in­sé­cu­ri­té. Parmi les 453 villes les plus sûres de la pla­nète, seules douze sont fran­çaises. Strasbourg est la mieux clas­sée, à la 166e place, Bordeaux et Toulouse se retrouvent res­pec­ti­ve­ment 272e et 282e. Lyon, de son côté, obtient la 293e place du clas­se­ment. Rennes se retrouve 314e, alors que Grenoble et Lille se situent en 327e et 328e posi­tion. Montpellier est 341e, alors que la capi­tale fran­çaise, Paris, n’est clas­sée que 350e, loin der­rière la ville colom­bienne de Medellín. Grâce à la poli­tique sécu­ri­taire d’Estrosi, Nice se retrouve 365e (lire éga­le­ment Nice : pre­mier des der­niers du 7 février 2021) et les métro­poles de Marseille et Nantes font encore pire, avec leur 388e et 407e place !

Au niveau des pays euro­péens, la France se classe tout de même à la 41e place sur 42 pays recen­sés pour la sécu­ri­té. Seule la Bélarus fai­sant pire.

Classement Pays Indice de Criminalité Indice de Sécurité 1 Bélarus 57,18 42,82 2 France 54,39 45,61 3 Suède 48,77 51,23 4 Grèce 47,97 52,03 5 Moldavie 47,43 52,57 6 Albanie 47,01 52,99 7 La Belgique 46,71 53,29 8 Royaume-Uni 46,62 53,38 9 Ukraine 46,57 53,43 10 Italie 46,24 53,76 11 Irlande 45,87 54,13 12 Malte 43,72 56,28 13 Kosovo (ter­ri­toire contesté) 43,41 56,59 14 Bosnie Herzégovine 42,71 57,29 15 Macédoine du Nord 40,97 59,03 16 Monténégro 40,39 59,61 17 Russie 39,32 60,68 18 Lettonie 38,49 61,51 19 Bulgarie 38,37 61,63 20 Serbie 38,18 61,82 21 Allemagne 37,01 62,99 22 Luxembourg 35,58 64,42 23 Espagne 34,97 65,03 24 Hongrie 33,91 66,09 25 Norvège 33,51 66,49 26 Lituanie 32,55 67,45 27 Roumanie 32,50 67,50 28 Pologne 32,13 67,87 29 Portugal 31,53 68,47 30 Slovaquie 30,54 69,46 31 Pays-Bas 27,57 72,43 32 Finlande 26,84 73,16 33 L’Autriche 26,82 73,18 34 Danemark 26,34 73,66 35 République Tchèque 25,78 74,22 36 Monaco 24,92 75,08 37 Islande 24,30 75,70 38 Estonie 24,14 75,86 39 Croatie 23,99 76,01 40 La Slovénie 23,17 76,83 41 Suisse 22,12 77,88 42 Isle Of Man 18,28 81,72

[source]

Lundi 26 septembre 2022

Belle vic­toire de Giorgia Meloni hier aux élec­tions légis­la­tives ita­liennes. Bouffées de plai­sir en lisant aujourd’­hui les com­men­taires dans les jour­naux « aux ordres », et ceux de cer­taines per­son­na­li­tés poli­tiques.

• Clémentine Autin : « Tragique ! Les héri­tiers de Mussolini prennent le pou­voir en Italie. Les poli­tiques néo­li­bé­rales et la dis­pa­ri­tion de la gauche ont per­mis ça. » Ben oui… si la gauche était utile, ça se sau­rait.

• Manon Aubry (Nupes), elle, montre qu’elle a fait des études de langues : « Siamo tut­ti anti­fas­cis­ti »

• Mathilde Panot (LFI), nous la joue fami­liale : « Le poi­son fas­ciste en Italie, notre nation-sœur »

• Au PC, on n’a pas beau­coup d’i­ma­gi­na­tion, alors là aus­si, on cite les autres, Brecht en l’oc­cu­rence : « Le ventre est encore fécond d’où a sur­gi la bête immonde »

• L’hilarant BHL a, lui, cou­vert d’é­loges Ursula von der Leyen après ses menaces envers le peuple ita­lien s’il adve­nait que celui-ci votât mal : « Si les choses vont dans une direc­tion dif­fi­cile en Italie, nous avons des ins­tru­ments de pres­sion comme cela a déjà été le cas en Pologne et en Hongrie. »

• Et on gar­de­ra pour la fin l’i­né­nar­rable Sandrine Ruisseau. Comme elle a des lettres, elle cite Reggiani : « Les loups sont entrés en Italie. Cessez de rire char­mante Elvire, les loups sont entrés en Italie. »

On lui dit qu’ils y sont depuis longtemps ?

Mardi 27 septembre 2022

On nous avait pro­mis un été chaud dans les hôpi­taux de France, et l’au­tomne est annon­cé encore plus redou­table. Comment cela se fait-il, après toutes les pro­messes faites par le gou­ver­ne­ment à la suite de la période Covid ? Et bien tout sim­ple­ment parce que là aus­si, les pro­messes n’ont jamais été tenues.

L’AFP nous apprend en effet que plus de 4 300 lits d’hos­pi­ta­li­sa­tion com­plète ont été fer­més en 2021 dans les éta­blis­se­ments de san­té fran­çais, qui ont créé dans le même temps 2 700 places d’hos­pi­ta­li­sa­tion par­tielle, selon une étude du minis­tère de la Santé.

En plus de ces fer­me­tures, les capa­ci­tés hos­pi­ta­lières ont aus­si subi des contraintes de per­son­nel ne per­met­tant pas de main­te­nir les lits. Cela dit, on n’a tou­jours pas réin­té­gré les soi­gnants « non vac­ci­nés », cela aide­rait peut être l’or­ga­ni­sa­tion.

Au 31 décembre 2021, les 2 984 hôpi­taux publics et pri­vés dis­po­saient très exac­te­ment de 382 587 lits d’hos­pi­ta­li­sa­tion com­plète, soit 4 316 de moins en un an.

Au total, plus de 21 000 lits ont été sup­pri­més sur le pre­mier quin­quen­nat de Macron. Soit deux fois plus que sous Hollande (– 10 000) mais beau­coup moins que sour Sarkozy (– 37 000).

Mercredi 28 septembre 2022

Fuites de gaz sur Nordsteam 2, suite à des explo­sions enten­dues par les auto­ri­tés sué­doises. À qui pro­fite le crime ? Écoutez bien :