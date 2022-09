Le professeur Christian Perronne : héros des temps modernes

Cet évé­ne­ment est par­fai­te­ment révé­la­teur de la dis­lo­ca­tion et des espoirs de notre époque :

• le fos­sé d’in­com­pré­hen­sion entre l’« Ordre » et le Peuple,

• la génèse d’une nou­velle élite.

Le fossé d’incompréhension entre l’« Ordre » et le Peuple

Le désordre se dif­fuse par­tout, dans toutes les ins­ti­tu­tions puis dans toute la socié­té : par­tis poli­tiques cor­rom­pus, décon­nec­tés de leurs élec­teurs (qui du reste ne votent plus), syn­di­cats col­la­bos, Éducation natio­nale à la dérive, police et gen­dar­me­rie poli­tiques, médias, on n’en parle même pas, injus­tices sociales insup­por­tables. Bref l’ordre éta­bli éta­blit le désordre.

Tandis que l’Ordre des Médecins sanc­tionne Christian Perronne, le Peuple l’ac­clame. Quel est l’homme poli­tique qui pour­rait se pro­me­ner dans la rue, y être recon­nu et accla­mé ? Personne. Toutes les — rares — sor­ties du Président de la République sont mises en scène, tru­quées. Si d’a­ven­ture il sort du décor mis en place par ses ser­vices de com­mu­ni­ca­tion, il se fait huer.

Voici bien la preuve que la voix a été ôtée au Peuple car ses repré­sen­tants ne le repré­sentent pas, si tant est qu’ils aient été élus pour cela. En fai­sant taire le Pr Perronne, l’Ordre fait taire le Peuple.

La génèse d’une nouvelle élite

Le Peuple se sent mieux défen­du par des Christian Perronne ou des Francis Lalanne que par leurs élus godillots. Combien de temps cela pour­ra t‑il tenir ? Les digues cèdent une à une. Derrière le mur, autre­fois on aurait dit le Rideau de Fer, de nou­veaux res­pon­sables émer­ge­ront forcément.

La nature a hor­reur du vide. Le bloc sovié­tique a don­né nais­sance à des pays sou­ve­rains et libé­rés, pour­quoi pas la France et l’Europe de Bruxelles ?

Il est dif­fi­cile à nos esprits de ne pas savoir Qui rem­pla­ce­ra nos diri­geants actuels. Mais ce n’est pas la bonne façon d’a­na­ly­ser la situa­tion. Nos futurs diri­geants, nous ne les connais­sons pas, pour la bonne rai­son qu’« on ne règle pas les pro­blèmes avec ceux qui les ont créés » (Einstein). Ce qui est cer­tain, c’est que nos futurs diri­geants sont actuel­le­ment dans la Résistance. Anonymes et mus par une force supé­rieure qui leur vient de leur conscience. Tout comme le Professeur Perronne qui nous dit en sor­tant de son audience au Conseil de l’Ordre qu’« il avait sa conscience pour lui. » Tout est dit. Œuvrons en conscience pour le Bien Commun. Dieu recon­naî­tra les siens, et non pas les médias ou les banques !

Georges Gourdin