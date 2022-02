Solidarité mécanique et solidarité organique

Mais der­rière les tech­no­struc­tures déshu­ma­ni­sées et déshu­ma­ni­santes, sur­vivent encore des clans et des tri­bus, des familles et des voi­sins. Et c’est la grande leçon du Convoi pour la Liberté. En ce sens cette opé­ra­tion est une excep­tion­nelle réus­site car elle a réveillé les soli­da­ri­tés directes, spon­ta­nées, orga­niques.

Ayant par­ti­ci­pé moi-même à ce convoi, je suis mar­qué à vie par les 3 jours éblouis­sants du tra­jet de Nice vers Paris (lire Le Convoi de la Liberté réveille les Français du 10 février 2022). Imaginez qu’aux trois étapes d’Avignon, de Lyon et de Troyes, nous avons trou­vé gîte et cou­vert sur place, au der­nier moment, spon­ta­né­ment et sans réser­va­tion. Les Français qui ne pou­vaient pas « mon­ter » à Paris nous remer­ciaient à leur manière en nous héber­geant. Sans nous connaître, sans deman­der de QR Code ! Je n’ou­blie­rai jamais ces moments de par­tage, de proxi­mi­té, de soli­da­ri­té sin­cère et géné­reuse chez nos hôtes. Elle est bien là, la soli­da­ri­té orga­nique pour reprendre l’ex­pres­sion de Michel Maffesoli.

Le Peuple de France reste vivant mal­gré les coups de butoir de l’o­li­gar­chie mon­dia­liste qui ne voit dans un Peuple que des indi­vi­dus ato­mi­sés et bien­tôt robo­ti­sés. Son pro­jet trans­hu­ma­niste se heurte à ce qui fait socié­té : la conscience de cha­cun et plus encore, la conscience collective.