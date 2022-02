Ma semaine d’observation de l’info (20 février 2022)

Mercredi 16 février 2022

Toujours les men­songes amé­ri­cains, pour pou­voir déclen­cher une guerre en Europe. « Le Sun », tabloïd bri­tan­nique, décla­rait hier : la Russie s’ap­prête à enva­hir l’Ukraine à 1 heure du matin [3 heures locale] le 16 février avec une attaque mas­sive de mis­siles et 200 000 sol­dats. Pour étayer ce scoop mon­dial, The Sun s’ap­puie sur des sources « haut pla­cées » au sein du ren­sei­gne­ment amé­ri­cain dont la répu­ta­tion n’est plus à faire, les armes de des­truc­tion mas­sive de Saddam Hussein en témoignent. Rappelez-vous la petite fiole exhi­bée à l’ONU par Colin Powell, et qui avait jus­ti­fié l’at­taque sur l’Irak.

Alors que la Russie, confor­mé­ment à ce qu’elle a tou­jours décla­ré, retire ses troupes de la fron­tière ukrai­nienne.

Mentez, men­tez, il en res­te­ra tou­jours quelque chose disait… Lénine qui ins­pire à pré­sent la presse occidentale.

Jeudi 17 février 2022

Notre confrère le « Canard enchaî­né » annon­çait avant-hier que le rachat par EDF, entre­prise déte­nue à 80% par l’État, des tur­bines Arabelle pour cen­trales nucléaires, coû­te­rait 1,050 mil­liard d »€uros. C’est à dire pra­ti­que­ment le double de ce qu’Althom les a ven­dues en 2015 (585 mil­liards) à General Electric.

Pourtant l’Élysée lais­sait croire à qui le vou­lait, qu’EDF allait « payer les tur­bines Arabelle bien moins cher qu’Alstom ne les avait ven­dues ».

Emmanuel Macron a beau jeu aujourd’­hui de mini­mi­ser ce fias­co éco­no­mique, en répé­tant qu’à l’é­poque il n’é­tait qu’un simple col­la­bo­ra­teur de l’exé­cu­tif. Le Canard rap­pelle quand même à ce sujet que c’est en tant que secré­taire géné­ral adjoint à l’Élysée (entre 2012 et 2014), que celui qui allait deve­nir pré­sident des Français avait, à l’é­poque et dans le dos de François Hollande et de son ministre de l’in­dus­trie Arnaud Montebourg, man­da­té secrè­te­ment le cabi­net amé­ri­cain A. T. Kearney pour étu­dier la vente d’Alstom à GE ! Opération qui se concré­ti­se­ra fin 2014, alors que Macron était… ministre de l’Économie.

Entre temps, GE a exi­gé qu’une bonne par­tie de la construc­tion des Arabelle reste sur le sol amé­ri­cain (Amérique du Nord, cen­trale et du Sud) et sur­tout, l’en­tre­prise « conser­ve­ra éga­le­ment – et dans le monde entier – la main­te­nance des tur­bines des cen­trales à char­bon ».

Bref, c’est une entre­prise dimi­nuée du quart qu’EDF va rache­ter le double de ce que Macron l’a­vait ven­due. Affaire à suivre sur #ScandaleMacron.