Une cer­taine vue… sauf que Macron ne peut plus se repré­sen­ter !

La rue a entendu !

Jeudi 23 mars 2023

J’ai vu cette semaine un film inté­res­sant, à plus d’un titre : Kompromat, film de Jérôme Salle, avec dans le rôle prin­ci­pal Gilles Lellouche.

L’histoire raconte en gros com­ment les ser­vices de police russes vont fabri­quer un faux dos­sier pour pou­voir dis­cré­di­ter et expul­ser (voire plus…) le direc­teur de l’Alliance Française.

Tout com­mence avec l’i­nau­gu­ra­tion d’une nou­velle salle de spec­tacle au centre cultu­rel fran­çais. Dans la salle se trouve M. Ivanovich, le dona­teur russe qui a per­mis de res­tau­rer cette salle. Le choix du spec­tacle va déclen­cher l’af­faire : deux hommes nus s’y mélangent et s’embrassent… Ce qui n’est pas du goût de tout le monde, et beau­coup de spec­ta­teurs quittent la salle dégoû­tés, y com­pris le géné­reux dona­teur.

Le direc­teur va ain­si tom­ber de Charybde en Scylla, com­men­çant par une arres­ta­tion bru­tale sous pré­texte de dif­fu­sion de conte­nu pédo­por­no­gra­phique sur inter­net, et mal­trai­tance de sa fille.

L’intrigue com­mence et on va suivre tout le long du film la déchéance de l’homme qui ne trou­ve­ra aucun sou­tien, y com­pris à l’am­bas­sade de France. Il fini­ra par s’é­va­der et ten­te­ra de pas­ser la fron­tière avec à ses trousses les pires agents de la sécu­ri­té, comme il se doit.

Ce qui m’a frap­pé dans ce film, c’est qu’il montre un aspect bien par­ti­cu­lier de l’es­prit russe. On laisse de côté le volet police vio­lente, héri­tière du méchant KGB. Derrière ce décor aux traits for­cés — il faut bien res­ter dans le Politiquement Correct pour per­ce­voir les sub­ven­tion — les mes­sages passent, comme par exemple cette dis­cus­sion entre le direc­teur de l’é­cole et le dona­teur russe lors d’une par­tie de chasse après la soi­rée inau­gu­rale. Ivanovich demande au Français :

– Vous ne m’a­vez pas deman­dé mon avis sur votre spec­tacle ?

– Vous êtes par­ti très vite.…

– C’était un par­fait exemple de la déca­dence de votre culture. La per­ver­si­té, sous pré­texte de liber­té, d’ou­ver­ture d’es­prit, de recherche créa­tive. Vos pré­ten­dues valeurs morales sont défor­mées et dégra­dées. Vous êtes gou­ver­nés par des lâches. Et vous, en par­ti­cu­lier, vous repré­sen­tez tout ce que NOUS mépri­sons, tout ce que JE méprise !

Tout est dit.

Vendredi 24 mars 2023

Le Parlement euro­péen pour­rait par­tir en jus­tice contre la Hongrie.

La com­mis­sion des Affaires juri­diques a deman­dé mar­di que le Parlement se joigne à la plainte dépo­sée en décembre 2022 par la Commission euro­péenne contre Budapest et sa loi « anti-pro­pa­gande LGBT », adop­tée l’année pré­cé­dente. Pour la pre­mière fois de son his­toire, le Parlement euro­péen prend posi­tion contre un État membre devant la Cour de jus­tice. La demande de la com­mis­sion par­le­men­taire doit être vali­dée par la pré­si­dente de l’institution. L’entourage de cette der­nière n’a pas encore pré­ci­sé ses inten­tions, mais une source par­le­men­taire sou­ligne que « jamais un pré­sident [du Parlement] n’a dévié d’une pro­po­si­tion de la com­mis­sion des Affaires juri­diques ». Plusieurs États membres, comme la Belgique se sont éga­le­ment joints à ce pro­cès.

Les pays de l’Union Européenne, mais on le savait déjà, n’ont plus de liber­té au sein de leurs fron­tières. Ça a tou­jours été le cas au niveau éco­no­mique, c’est de plus en plus le cas au niveau poli­tique.

Voilà pour­quoi les plus hautes ins­tances choi­sissent nos pré­si­dents.… Ils ne font qu’en­té­ri­ner les déci­sions prises au-des­sus. Et après eux le déluge…

Samedi 25 mars 2023

On pour­rait croire que la loi sur les retraites, la morgue de Macron, l’in­fla­tion, l’im­mi­gra­tion, l’in­sé­cu­ri­té, la faillite du sys­tème de san­té aurait mis à terre le Président de la République. C’est ce que lais­se­raient à pen­ser les mani­fes­ta­tions dont la foule gran­dit chaque semaine, avec une colère et une vio­lence qui lui sont pro­por­tion­nelles… On se dit que Macron est mort, même s’il bouge encore.

Et pour­tant, pour­tant… un son­dage réa­li­sé entre le 3 et le 7 mars der­niers, (ce n’est pas vieux), par Harris Interactive, auprès de 2 345 per­sonnes (donc cré­dible), vient nous annon­cer une nou­velle assez inquié­tante : une assem­blée natio­nale qui naî­trait d’une hypo­thé­tique dis­so­lu­tion, res­sem­ble­rait comme deux gouttes d’eau à la chambre actuelle.

Rappel des élec­tions légis­la­tives l’an der­nier : En cas d’é­lec­tions anti­ci­pées en 2023, cela don­ne­rait cette répartition :

Tout ça pour ça ?