Ma semaine d’observation de l’info (26 février 2023)

Mardi 21 février 2023

Les débats sont sans fin entre pro- et anti-nucléaire, mais il faut quand même se rendre à l’é­vi­dence chiffres en main.

L’Allemagne a une puis­sance théo­rique de 131 Gw entre l’éo­lien et le solaire. Cela repré­sente l’é­qui­valent de 118 réac­teurs nucléaires. Or, ces ins­tal­la­tions ne pro­duisent aujourd’­hui que 5,76 Gw, alors que le char­bon fonc­tionne à fond.

En France les 46 réac­teurs dis­po­nibles sur 56, pro­duisent aujourd’­hui 44,4 Gw d’élec­tri­ci­té décar­bo­née sur 61,4 Gw ins­tal­lés.

Sur quels cri­tères les « éco­los » ont ils pu obte­nir de Hollande et Cie la volon­té de sup­pri­mer le parc nucléaire fran­çais ? Qu’ont-ils pro­mis en échange ?

La ques­tion mérite vrai­ment d’être posée.

De fait la France dégage 7 fois moins de CO 2 que sa voi­sine teutone.

Mercredi 22 février 2023

« Ils sont car­ré­ment fiers et se délectent de leur tra­hi­son, qua­li­fiant les accords de Minsk ain­si que les som­mets au for­mat Normandie de per­for­mance diplo­ma­tique, de bluff. Il s’a­vère que tout le temps où le Donbass brû­lait, où le sang cou­lait, quand la Russie cher­chait sin­cè­re­ment, et j’insiste là-des­sus, sin­cè­re­ment une solu­tion, en réa­li­té, ils jouaient avec la vie des gens, comme on dit dans des cercles fameux, avec des « cartes tru­quées ». » C’est l’a­vis de Vladimir Poutine qui s’est expri­mé hier dans un dis­cours à la nation. Et il faut dire que ce para­graphe contient toutes les véri­tés géné­rales sur le conflit, véri­tés qu’il est tou­jours inter­dit d’ex­pri­mer en France.

Quid de l’a­ve­nir ? Pour l’Ukraine, ça se pré­cise. Les com­bats opposent d’un côté « l’Occident » emme­né par les États-Unis qui refuse d’ho­no­rer sa signa­ture des accords de Minsk et, de l’autre, la Russie qui entend faire res­pec­ter la réso­lu­tion 2202 du Conseil de sécu­ri­té, enté­ri­nant les­dits accords. On a donc d’un côté, un ensemble dit « occi­den­tal » qui refuse le Droit inter­na­tio­nal, de l’autre une nation qui refuse les méthodes occi­den­tales et qui est sou­te­nue par la Chine et la Turquie.

En effet, la Turquie, tou­jours membre de l’Otan, sou­tient quand même la Russie et lui four­nit des pièces déta­chées pour son armée. Non seule­ment l’Alliance atlan­tique perd, mais elle se fis­sure. Lorsque l’é­mis­saire états-unien a fait remar­quer que la Turquie était sur la mau­vaise pente en se pla­çant du côté du vain­cu russe, ses inter­lo­cu­teurs lui ont pré­sen­té les vrais chiffres de la guerre en Ukraine, éta­blis par le Mossad (que per­sonne n’ose trai­ter de men­teur) : lire l’ar­ticle « Allégation : pertes ukrai­niennes et russes selon le Mossad » Sur le ter­rain, le rap­port de forces est de 1 à 8 au béné­fice de la Russie. Il y a 18 480 morts côté russe, contre 157 000 côté ukrai­nien. Le gou­ver­ne­ment de Kiev serait en train de perdre mili­tai­re­ment face à l’ar­mée russe. Celle-ci avance sans se pres­ser et construit la défense des régions qui ont rejoint Moscou par réfé­ren­dum. Mais le clown parade toujours.

Jeudi 23 février 2023

Va t‑on oublier Pierre Palmade ?

Après Samuel Pati, nou­veau drame ter­rible dans le corps ensei­gnant. Hier, au lycée Saint-Thomas‑d’Aquin de Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays basque, une pro­fes­seur d’espagnol de 53 ans a été poi­gnar­dée mor­tel­le­ment en plein cours, par un de ses élèves. Celui-ci a fer­mé la porte de la classe der­rière lui, sor­ti un cou­teau et frap­pé l’enseignante, qui est décé­dée peu après. Celui-ci se serait décla­ré « pos­sé­dé », les pre­mières sources de l’en­quête le pré­sen­tant comme atteint de troubles psy­chia­triques. Il a été pla­cé en garde à vue.

Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation natio­nale, dont la venue sur les lieux du drame a été annon­cée, s’est expri­mé sur son compte Twitter : « Immense émo­tion suite au décès aujourd’hui d’une pro­fes­seur […] »

Non, mon­sieur le ministre, il ne s’a­git pas d’un simple décès comme après une longue mala­die, il s’a­git d’un meurtre, et même d’un assas­si­nat puisque la pré­mé­di­ta­tion semble démon­trée.

Mais la hié­rar­chie « péda­go­gis­tique » fera tout pour mini­mi­ser l’acte, pré­fé­rant cacher l’é­tat dans lequel est tom­bée l’ins­ti­tu­tion. La vio­lence est de mise par­tout aujourd’­hui, y com­pris dans ces éta­blis­se­ments « pri­vés » que l’on croyait à l’a­bri de tels actes. Pap Ndiaye tra­vaille jus­te­ment en ce moment sur un rééqui­li­brage des publics sco­laires en vou­lant impo­ser des quo­tas d’é­lèves bour­siers. Mais per­sonne, j’ai bien dit per­sonne, ne réclame une exclu­sion défi­ni­tive des élèves dan­ge­reux.

J’ai quit­té l’en­sei­gne­ment l’an­née où l’on com­men­çait à par­ler de « bien­veillance » à l’é­gard des élèves, même des pires, sur­tout des pires… je ne regrette rien.

Vendredi 24 février 2023

« Même si une infec­tion donne une pro­tec­tion qui dimi­nue au fil du temps, le niveau de celle-ci […] semble aus­si durable, voire plus, que celui confé­ré par la vac­ci­na­tion », conclut ce 17 février un tra­vail publié dans la revue médi­cale bri­tan­nique The Lancet. Autrement dit : la « vac­ci­na­tion » ne sert à rien ! Certes, cette revue, réfé­rence dans le milieu scien­ti­fique médi­cal, avait été prise à par­tie pour avoir publié en 2020 une étude fausse, voire fal­si­fiée, sur l’i­nef­fi­ca­ci­té de l’hy­droxy­chlo­ro­quine contre le Covid-19. Les médias ont rapi­de­ment étouf­fé l’af­faire mal­gré la gra­vi­té de celle-ci, mais il fal­lait obli­ga­toi­re­ment obéir à la doxa de Big Pharma : hors du vac­cin, point de salut.

Depuis quelques mois pour­tant, les vac­cins anti-covid n’ont plus vrai­ment la cote, et de nom­breuses études sur leurs effets indé­si­rables paraissent chaque semaine selon des sources plus ou moins sérieuses. J’y revien­drai dans un pro­chain article.

Cette fois-ci, c’est vrai­ment sérieux : The Lancet, pris une fois la main dans le sac, ne s’a­muse plus à fal­si­fier les faits et sa der­nière infor­ma­tion est une véri­table bombe.

L’étude est basée sur les vac­cins à ARN mes­sa­ger de Pfizer, BioNTech et Moderna, qui sont répu­tés être par­mi les plus effi­caces contre le Covid sur le mar­ché.

Elle com­pile une soixan­taine d’é­tudes pré­exis­tantes, avec un recul de plu­sieurs années qui prend notam­ment en compte l’é­mer­gence fin 2021 du variant Omicron. On sait que ce der­nier s’est révé­lé beau­coup plus conta­gieux que ses pré­dé­ces­seurs. Il est capable d’in­fec­ter de nom­breuses per­sonnes vac­ci­nées sans pour autant que celles-ci courent un risque éle­vé de forme grave.

Il en va de même en cas d’in­fec­tion pas­sée au coro­na­vi­rus : la pro­tec­tion est plu­tôt faible contre une réin­fec­tion à Omicron, mais solide contre une forme grave.

Une sorte d’im­mu­ni­té col­lec­tive comme le pro­po­saient les « complotistes » ?

Samedi 25 février 2023

Si c’é­tait le Canard Enchainé, il aurait dit : « Pan sur le bec », selon son expres­sion favo­rite. Mais cette fois, il s’a­git de CNews, la chaîne d’in­fos en conti­nu, que la ministre de la Culture avait dans son col­li­ma­teur, mena­çant de deman­der à l’Arcom de lui sup­pri­mer sa licence.

Cette semaine, revi­re­ment de situa­tion, et mise au point de l’Arcom par l’in­ter­mé­diaire de son pré­sident. Lors de son inter­ven­tion devant des élèves de l’é­cole de jour­na­lisme de Sciences Po le 23 février, Roch-Olivier Maistre, a expli­qué que CNews était « deve­nu dans notre pay­sage média­tique un évé­ne­ment un peu nou­veau, qui se rap­proche d’une chaîne d’o­pi­nion comme on le connaît dans d’autres pays ».

Et celui-ci a ajou­té pour pré­ci­ser ses pro­pos que la chaîne res­pec­tait stric­te­ment le plu­ra­lisme poli­tique, ses diri­geants com­mu­ni­quant tous les mois les temps de parole des per­son­na­li­tés poli­tiques. L’Arcom les véri­fie à la seconde près et ils sont par­fai­te­ment dans les clous des équi­libres des forces poli­tiques en France. Pour de la mise au point, c’est de la mise au point. Je ne sais pas si beau­coup de chaînes de TV peuvent pré­tendre autant de pré­ci­sion et d’é­qui­libre dans leurs débats et dis­cus­sions.

Madame la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, vient donc de mon­trer que sa volon­té de sup­pri­mer la licence d’une chaîne de TV n’a d’autre ori­gine que son idéo­lo­gie et le désir que le gou­ver­ne­ment ne puisse pas être contra­rié publiquement.