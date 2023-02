La Réunion : un nouveau Mayotte en construction

C’est le sixième navire depuis juillet der­nier, déjà le second depuis le début de l’année 2023. Le ven­dre­di 13 jan­vier der­nier, après la recon­duite au Sri Lanka de 46 émi­grés clan­des­tins, à la veille de l’arrivée d’un nou­veau bateau, alors que de source poli­cière, deux autres bateaux sui­vraient embar­quant en tout une cen­taine de can­di­dats à l’immigration.

Le pré­fet de la Réunion, Jérôme Filippini, fai­sait la décla­ra­tion sui­vante : « Je veux dire fac­tuel­le­ment que 400 per­sonnes arri­vées en 5 ans dans une île de 860 000 habi­tants, cela ne s’ap­pelle pas une inva­sion ».

Depuis juillet 2022, quatre navires sont arri­vés à La Réunion en pro­ve­nance du Sri Lanka, avec à leur bord un total de 122 per­sonnes, direc­te­ment ou via l’archipel des Chagos. Six émi­grés clan­des­tins (6) sont arri­vés le 31 juillet, qua­rante-six (46) le 17 sep­tembre, 17 le 20 octobre et cin­quante-trois (53) le 24 décembre, vingt-cinq (25) début février.

La Réunion a connu une pré­cé­dente vague d’arrivées en 2018 et 2019. Six navires, avec 275 per­sonnes à leur bord, avaient alors accos­té sur les côtes réunionnaises.

400 émi­grés clan­des­tins sri­lan­kais sont arri­vés en 5 ans du Sri Lanka à La Réunion en 2 vagues.

Alors que des négo­cia­tions sont à l’œuvre pour res­ti­tuer les 55 îles de l’archipel à Maurice, c’est tou­jours avec le Royaume-Uni que la France doit col­la­bo­rer. « Un rôle bri­tan­nique qui a pu sem­bler nébu­leux, et une coopé­ra­tion plus dif­fi­cile qu’avec le Sri Lanka au sujet de ces mou­ve­ments migra­toires », évo­quait le pré­fet de La Réunion lors de sa récente confé­rence de presse, le 13 jan­vier 2023. « Depuis ces arri­vées, les échanges n’ont pas tou­jours été fluides. Mais cela s’a­mé­liore. C’est d’ailleurs pour cela qu’on en sait plus, aujourd’­hui, sur les bateaux qui sont arri­vés là-bas ou qui seraient sus­cep­tibles de venir ici. Mais vous dire que c’est com­plè­te­ment satis­fai­sant, non », déve­lop­pait tou­jours Jérôme Filippini.

Lors de cette prise de parole, le pré­fet ne cachait pas la pos­si­bi­li­té de voir arri­ver dans les pro­chains mois plu­sieurs bateaux. Le navire en approche du lun­di 6 février semble loin d’être le der­nier. Il s’agirait d’un navire par­ti de la base amé­ri­caine de Diego Garcia le 25 jan­vier. À son bord : 25 per­sonnes, dont une poi­gnée d’enfants, selon les avo­cats du cabi­net lon­do­nien Leigh Day (qui ont plu­sieurs de leurs clients sur cet archipel).

La Réunion comme destination, ni Maurice ni les Chagos

Situés à 4000 kilo­mètres de Colombo, capi­tale du Sri Lanka, les héber­ge­ments sur l’île sont satu­rés et la situa­tion est très ten­due.

De son côté, l’OFII (l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) indique que face à « l’afflux inha­bi­tuel » de deman­deurs d’asile à La Réunion, un dis­po­si­tif d’accueil spé­ci­fique a été créé.

Pourquoi seulement une escale sur l’île de Diego Garcia ?

Les Chagos ! Une escale répu­tée pour bon nombre de res­sor­tis­sants sri­lan­kais en proie à une crise éco­no­mique et poli­tique majeures. Ces émi­grés clan­des­tins passent par­fois par les eaux ter­ri­to­riales de Maurice et s’arrêtent même dans l’archipel des Chagos, mais ne se signalent en détresse qu’une fois dans les eaux ter­ri­to­riales fran­çaises, car « ils veulent venir en France » explique le Préfet de La Réunion.

Il faut rap­pe­ler qu’une base mili­taire amé­ri­caine stra­té­gique, se situe sur l’île de Diego Garcia de l’archipel des Chagos. Cette base est sur un ter­ri­toire bri­tan­nique d’outre-mer en cours de restitution.