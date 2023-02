Ukraine : un an de mensonges et bien plus encore

La presse sub­ven­tion­née ne désarme pas : elle conti­nue son matra­quage avec constance. Elle est payée pour cela, et du reste avec l’argent de nos impôts. C’est la double peine : nous sommes impo­sés pour nous faire impo­ser une pro­pa­gande dont nous ne vou­lons pas.

Tous les médias Bien Pensants, télé­vi­sion, presse papier, radio, tous rap­pellent que cela fait un an que « la Russie a enva­hi l’Ukraine ». À Nice cela donne : Ce qu’il faut com­prendre de la une de Nice Matin, c’est que cela fait un an que la Russie dévaste l’Ukraine (image on ne sait d’où), obli­geant les Ukrainiens à se réfu­gier, notam­ment sur la Côte d’Azur.

Dès le mois de mars de l’an­née der­nière nous vous aver­tis­sions : Apprenez à décryp­ter la pro­pa­gande de guerre.

La méthode employée ici est le mensonge par omission

La pro­pa­gande oublie de dire que la guerre en Ukraine n’a pas com­men­cé en février de l’an­née der­nière (« Un an déjà »), mais dès 2014. C’est public et recon­nu par tous. Par suite la pro­pa­gande oublie les bom­bar­de­ments du gou­ver­ne­ment asser­vi de Kiev sur son propre ter­ri­toire au mépris total des accords de Minsk de 2014 et 2015 : 15 000 morts qui avaient tort de par­ler russe.

La pro­pa­gande oublie de dire aus­si que le Kremlin a invo­qué « l’ar­ticle 51 de la par­tie 7 de la Charte des Nations unies », qui concerne le droit à la légi­time défense, pour jus­ti­fier son inter­ven­tion spéciale.