C’était il y a plus de 30 ans ! De nos jours non seule­ment cela est pos­sible, mais c’est deve­nu la règle : les médias, entiè­re­ment contrô­lés par l’o­li­gar­chie — tout en étant sub­ven­tion­nés par les fonds publics — ne sont plus que les outils de celle-ci pour façon­ner l’o­pi­nion.

Depuis Timișoara, les mani­pu­la­tions s’en­chaînent pour jus­ti­fier des guerres :

• les trois (3) tours du Word Trade Center de New York s’ef­fondrent sous le choc de deux (2) avions, sans même par­ler du Pentagone,

• les armes de des­truc­tion mas­sive de Saddam Hussein,

• les attaques chi­miques de Bachar El Assad,

• et bien sûr plus près de nous la guerre de Macron contre une pan­dé­mie qui n’existe pas.

La presse n’informe plus, elle manipule

À pré­sent la guerre contre la Russie a rem­pla­cé l’o­bli­ga­tion vac­ci­nale et le pas­se­port numé­rique. Cela reviendra.

Nice Matin rem­plit son rôle de relais de la Police de la Pensée. Le matraque média­tique est intense et omni­pré­sent : presses régio­nale et natio­nale, toutes les radios et les chaînes de télévision.

Impossible d’échapper à ce bombardement intensif

Mais la pre­mière ques­tion qu’un enfant de 12 ans se pose : à qui pro­fitent ces crimes ? quel serait le but des Russes de mas­sa­crer la popu­la­tion — notam­ment les sym­pa­thi­sants pro-russes — juste avant de quit­ter la ville ?

Nous nous sommes donc ren­sei­gnés, sans pour autant s’af­fi­cher « pro Poutine » comme il nous sera repro­ché, car s’in­for­mer, c’est à pré­sent être pro-russe. C’est deve­nu un gros mot. Comme s’in­for­mer sur la pan­dé­mie et les vac­cins, c’é­tait être complotiste.

Voici ce que nous avons trou­vé qui nous paraît suf­fi­sam­ment sérieux pour le pré­sen­ter à nos lecteurs :