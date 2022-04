McKingsey, c’est un scandÂle !

La jus­tice ouvre une enquête pour blan­chi­ment aggra­vé de fraude fis­cale. Fraude fis­cale comme un banal contri­buable qui ne décla­re­rait pas tout ou un tra­fi­quant de drogue qui blan­chi­rait la blanche. Autrement dit la jus­tice macro­nienne va noyer le poisson.

Le scan­dale n’est pas là, dans ce détour­ne­ment d’at­ten­tion, mode pres­ti­di­gi­ta­teur. Le scan­dale est ailleurs.

La France est la championne du monde du nombre de politiciens par habitant. Près de 600 000 élus.

Du petit conseiller muni­ci­pal au sénile séna­teur. Ces gens se réunissent et pondent des direc­tives de leurs cabi­nets comme on déroule un rou­leau de PQ. Et en plus :

• des mil­liers d’as­sis­tants par­le­men­taires,

• des cen­taines de comi­tés Théodule, comme Le Défenseur défon­ceur des droits,

• des agences de tous poils, comme les ARS (Agence Régionale pour la Santé),

Sans comp­ter :

• tous ces médias sub­ven­tion­nés qui vivent gras­se­ment de la poli­tique et qui inondent les ondes de leurs exper­tises, façon Jean-Michel Apathique ou Christophe Barbier de ces villes.

• les syn­di­cats de tra­vailleurs sans adhé­rents type CGT,

• les par­tis poli­tiques sans adhé­rents type PCF,

• les asso­cia­tions sans adhé­rents type SOS Racisme, etc.

Tous reçoivent un pognon de dingue de l’État.

Alors qu’il faut un BTS pour ouvrir un simple salon de coif­fure, ils sont des cen­taines de mil­liers de poli­ti­ciens gras­se­ment payés pour nous gou­ver­ner, sans que la moindre com­pé­tence soit exi­gée. Soyons clairs, tous ces gens n’ont aucune com­pé­tence pour prendre les res­pon­sa­bi­li­tés trop lourdes pour leurs épaules. Comme Macron, ils font donc appel à des cabi­nets de conseils payés par les fonds publics sans fonds.

Quand on pense que l’en­semble de tous les ser­vices de l’État fonc­tion­ne­rait tous aus­si bien si tous ces élus étaient remer­ciés, défi­ni­ti­ve­ment. Comme en Belgique qui a su res­ter sans dom­mage pen­dant 541 jours sans gou­ver­ne­ment en 2010/​2011.

Vous allez voter le 10, alors…

… lequel des douze prétendants mettra un coup de balai là-dedans ? Aucun n’en parle.

N’oubliez pas qu’ils existent parce-que vous votez et qu’ils se gardent bien de ne pas comp­ta­bi­li­ser les votes blancs.

Pour le pro­chain élu sur le trône, qu’ils s’a­dressent au Cabinet Jacob Delafon.

Sans doute le seul qui sau­ra tirer la chasse sur cette chienlit.

Michel Lebon