Abandonner l’abondance ?

Ci-des­sus, tableau de Pieter Brueghel l’Ancien (1567−1569) : Le Pays de Cocagne

Le Pays de Cocagne est, dans l’i­ma­gi­naire de cer­taines cultures euro­péennes, une sorte de para­dis ter­restre, une contrée mira­cu­leuse où la nature déborde de géné­ro­si­té pour ses habi­tants et ses hôtes. Loin des famines et des guerres, Cocagne est une terre de fêtes et de bom­bances per­pé­tuelles, où l’on prône le jeu et la paresse, et où le tra­vail est pros­crit.

Le tableau de Brueghl montre trois per­son­nages endor­mis ou som­no­lents, repus, sous un arbre qui porte une table cou­verte de mets. Un clerc, un che­va­lier et un pay­san y repré­sentent les trois ordres de la socié­té médié­vale : le cler­gé, la noblesse d’arme et la pay­san­ne­rie, tous trois ici égaux dans l’abondance et la quié­tude opu­lente.

Ici les sol­dats ont dépo­sé leurs armes, les agri­cul­teurs leur fléau, les étu­diants se couchent sur leurs livres, pour une trêve per­pé­tuelle sous les aus­pices d’une nature géné­reuse. Le pays de Cocagne peut être vu comme une expres­sion de l’aspiration à la pros­pé­ri­té uni­ver­selle, à la paix et à l’égalité, un para­dis ter­restre, une uto­pie [source Wikipédia].