Il y a terre agricole et Terre Agricole

Nicolas Sebastiao, secon­dé par Delphine Garcia, exploite le Golf de Nice depuis 2009. Les Niçois aver­tis savent bien que ce golf, créé par Jacques Médecin et Dominique Sassone, épouse Estrosi, a une his­toire mou­ve­men­tée avec une sombre génèse(1) et une suc­ces­sion de 5 exploi­tants. À comp­ter de 2009, Nicolas Sebastiao en fait une affaire stable et pérenne puis­qu’il en est l’ex­ploi­tant depuis 13 ans et il compte bien aller au terme de son bail en 2037. Cet éta­blis­se­ment avait besoin de sérénité.