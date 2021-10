On est trop nombreux, urbi et orbi : l’habitat

Ainsi que nous l’an­non­cions dans notre article On est trop nom­breux, urbi et orbi : l’automobile du 26 sep­tembre 2021, voi­ci aujourd’­hui notre Home, sweet home : l’ha­bi­tat.

Son père les a fait entrer, sa fille devra les loger

C’est la ministre délé­gué char­gé du Logement Emmanuelle Wargon qui s’y colle, dans une décla­ra­tion fra­cas­sante : « Il faut soit empi­ler, soit éta­ler ». Pour elle, la mai­son indi­vi­duelle est un non-sens éco­lo­gique, éco­no­mique et social. Pour cette bour­geoise qui habite une vil­la cos­sue à Saint-Mandé, le modèle du pavillon avec jar­din n’est plus sou­te­nable car il relève d’un fonc­tion­ne­ment dépen­dant de plus en plus de la voi­ture indi­vi­duelle. L’habitat, l’au­to, la boucle est bou­clée : on est trop nom­breux. La France compte aujourd’­hui 70 mil­lions d’habitants alors que nous n’é­tions que 50 mil­lions du temps de son papa Lionel Stoléru, ancien conseiller de Valéry Giscard d’Estaing et secré­taire d’État char­gé de la condi­tion des tra­vailleurs manuels et immi­grés (gou­ver­ne­ments Barre). L’INSEE pré­voit que la France comp­te­ra 75 mil­lions de com­men­saux(1) en 2060. Comment loger cette fourmilière ?

Elle n’a pas tort, malheureusement

Dans un autre article inti­tu­lé Confinement, vers l’humanité en bat­te­rie, nous fai­sions les « ver­tus » du confi­ne­ment comme une alter­na­tive à la sur­po­pu­la­tion mondiale.

La socié­té s’organise : ensei­gne­ment à domi­cile, télé­tra­vail. On nous invite à ne plus sor­tir… C’est clair, à près de huit mil­liards d’êtres humains, bien­tôt dix, quinze, on ne pour­ra plus se bala­der, voya­ger, vivre, sans mettre en péril les éco­sys­tèmes, la couche d’ozone et j’en passe.

Voilà la société qui se dessine :

« Pour ame­ner les hommes à vivre entiè­re­ment en public, on ne se contente pas de les ras­sem­bler en masse à toute occa­sion et sous n’importe quel pré­texte ; on veut encore les loger, non pas seule­ment dans des ruches comme nous le disions pré­cé­dem­ment, mais lit­té­ra­le­ment dans des ruches de verre, dis­po­sées d’ailleurs de telle façon qu’il ne leur sera pos­sible d’y prendre leurs repas qu’en com­mun ; les hommes qui sont capables de se sou­mettre à une telle exis­tence sont vrai­ment tom­bés à un niveau infra­hu­main, au niveau, si l’on veut, d’insectes tels que les abeilles et les four­mis ; et on s’efforce du reste, par tous les moyens, de les dres­ser à n’être pas plus dif­fé­rents entre eux que ne le sont les indi­vi­dus de ces espèces ani­males, si ce n’est même moins encore. » (René Guénon – Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps)

En Marche vers la modernité

Faute de pou­voir éta­ler nos mai­son­nettes, il nous fau­dra nous empi­ler. Et si notre loge­ment-contai­ner béné­fi­cie encore d’un accès vitré sur l’ex­té­rieur, luxe suprême, on pour­ra encore faire pous­ser du per­sil et un plant de tomates sur le bal­con pour faire plai­sir aux Verts.

Il y aurait bien une solu­tion : dis­tri­buer des capotes et virer cette engeance d’é­narques au Pouvoir(2).

Prochain épi­sode de « On est trop nom­breux » : la nourriture.

Michel Lebon

(1) Commensal-aux : ani­mal ou végé­tal vivant asso­cié à un autre d’une espèce dif­fé­rente et pro­fi­tant de ses ali­ments sans lui por­ter préjudice.

(2) Emmanuelle Wargon est l’ar­ché­type même de la caste diri­geante grand-bour­geoise et tech­no­cra­tique. Jugez du peu :