Les arbres de Christian Estrosi sont plus malins que les autres

Le 24 sep­tembre 2021, lors de sa confé­rence de presse « Cap vers une tran­si­tion verte ! », Christian Estrosi a annon­cé que « 280 000 arbres seraient plan­tés d’i­ci 2026, per­met­tant de cap­ter 7 000 tonnes de CO 2 par an ».

Pourquoi c’est un mensonge ?

• Il faut envi­ron 187 hec­tares dis­po­nibles pour plan­ter 280 000 arbres !

Où va-t-il les trou­ver, alors que la béto­ni­sa­tion et l’ar­ti­fi­cia­li­sa­tion des terres ont recou­vert la com­mune de Nice et la basse Plaine du Var ?

• Un hec­tare d’arbres séquestre en moyenne 6 tonnes de CO 2 par an (Label Bas Carbone du Ministère de l’Écologie).

• 187 hec­tares repré­sentent donc 1 100 tonnes de CO 2 séques­trées par an, soit 6 fois moins que les 7 000 tonnes de CO, annon­cées par le maire de Nice.

• Enfin, ces 1 100 tonnes séques­trées ne repré­sen­te­ront que 0,15% de son enga­ge­ment de bais­ser de 55% ses émis­sions de gaz à effet de serre entre 2018 et 2030.

Collectif Citoyen 06