Les écolos regardent le doigt

Nous nous per­met­tons de rap­pe­ler à Sandrine Rousseau que de nom­breux experts cli­ma­to­logues ne font tou­jours pas le lien entre le réchauf­fe­ment cli­ma­tique et la pol­lu­tion géné­rée par l’ac­ti­vi­té humaine. Ces cli­ma­to­logues sont donc tous des cri­mi­nels aux yeux des dog­ma­tiques verts(1). Mais quand bien même y aurait-il ce lien, le pro­blème n’est pas là. Le pro­blème n’est pas que Macron a fait tour­ner un petit moteur 2 temps de petite cylin­drée pen­dant quelques minutes pour s’en­voyer en l’air au des­sus de la Méditerranée pen­dant quelques minutes.

Le problème avec Macron est éthique, il est d’ordre moral

C’est bien plus grave que ce que notre Sandrine Rousseau déplore. Et si Macron avait uti­li­sé un jet-ski élec­trique ? C’était bien alors ? Ceci montre l’é­troi­tesse de vue de notre classe poli­tique. Pourquoi ? C’est qu’ils sont com­plices de la tur­pi­tude de nos diri­geants. Tous les éco­los voyagent en avion, et cela ne les gêne pas. Et cela ne les empêche nul­le­ment de don­ner des leçons de « cli­mat » aux gueux.

Macron ne craint pas grand chose avec une telle oppo­si­tion d’opérette.

Georges Gourdin

(1) Chacun garde bien en tête qu’EELV a tou­jours été en pointe pour la vac­ci­na­tion obli­ga­toire [source]. Pour les Verts, les non-vac­ci­nés sont éga­le­ment des criminels