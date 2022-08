Dans sa mégalomanie, Macron veut endosser le costume de Churchill

« Je pense à notre peuple auquel il fau­dra de la force d’âme pour regar­der en face le temps qui vient, résis­ter aux incer­ti­tudes, par­fois à la faci­li­té et à l’ad­ver­si­té et, unis, accep­ter de payer le prix de notre liber­té et de nos valeurs », a lan­cé le chef de l’État lors d’une céré­mo­nie pour le 78e anni­ver­saire de la libé­ra­tion de Bormes-les-Mimosas (Var) le 17 août 1944 [source BFMTV]