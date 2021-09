On est trop nombreux, urbi et orbi : l’automobile

La surpopulation mondiale a des répercussions inéluctables sur notre vie quotidienne. L’automobile accompagne cette surpopulation galopante

Il y a plus de 40 000 000 d’au­to­mo­biles en France, autant que d’ins­crits sur les listes élec­to­rales. Les centres-villes, les par­kings dégorgent de ces véhi­cules de toutes cylin­drées. Polluante par le nombre, l’au­to­mo­bile indi­vi­duelle est deve­nue la bête noire de la moder­ni­té. La popu­laire voi­ture et son conduc­teur, ont des relents nau­séa­bonds, elle pue. Elle doit aller à la casse.

Seulement voi­là, com­ment faire renon­cer au fumeur de clopes en die­sel(1) l’ob­jet de sa liber­té, sa bagnole ?

Certes, tout est fait pour le décou­ra­ger. Pour se garer, il paye. Pour cir­cu­ler, péage. Pour imma­tri­cu­ler, taxé. Le prix du car­bu­rant flambe. Le radar prend sa part. Le contrôle tech­nique éli­mine les tacots. Malgré tous ces bâtons dans les roues, pour quelques euros et un cré­dit, n’im­porte quel qui­dam peut se pro­cu­rer d’oc­ca­sion son volant. Pour s’en­gouf­frer dans les bou­chons et occu­per indû­ment un are de macadam.

La solu­tion, pour l’o­li­gar­chie mon­dia­liste, ce sera quoi qu’il en coûte la voi­ture élec­trique.

Le Grand Remplacement automobile est En Marche, forcée.

Sous cou­vert du seul bien­fait éco­lo­gique, la fée élec­tri­ci­té doit rem­pla­cer le pot d’é­chap­pe­ment nau­séeux. Sauf miracle de la science, l’au­to­mo­bile élec­trique est un non-sens.

• On ne sait pas faire de l’élec­tri­ci­té verte en grande quan­ti­té, pas grave.

• On ne sait pas sto­cker l’élec­tri­ci­té en quan­ti­té, pas grave.

L’objectif n’a rien d’é­co­lo­gique, le but c’est de réduire jus­qu’à sup­pri­mer le véhi­cule particulier.

Il faut moti­ver le gogo. Les indus­triels s’in­gé­nient à faire gober aux ingé­nus que l’au­to à pile sera moins chère que l’an­cienne auto à com­bus­tible. L’État dis­tri­bue, quoi qu’il en coûte comme c’est deve­nu son habi­tude, les aides à cette tran­si­tion et sur­tout cache comme il peut l’ex­plo­sion du prix de l’élec­tri­ci­té à venir. Quand on sera tous pas­sés dans le camp du tout élec­trique, il suf­fi­ra d’un clic de sou­ris pour que Bercy aug­mente uni­la­té­ra­le­ment le Kw/​h. Assurant ain­si la tran­si­tion de la TIPP. La pompe à essence dans votre comp­teur Linky (lire Comment Linky va per­mettre de taxer la recharge des voi­tures élec­triques).

Nul doute que rapi­de­ment, l’au­to élec­trique revien­dra infi­ni­ment plus chère que notre bonne vieille 2CV. Sauf pour une élite rou­lant en Tesla à 50 000 euros, le com­mun des mor­tels devra se résoudre à aller occa­sion­nel­le­ment cher­cher son véhi­cule propre au dis­tri­bu­teur du quar­tier, façon Vélolib.

C’est ain­si, fini la voi­ture indi­vi­duelle où on lais­sait ses affaires dans la boîte à gants.

Tous mou­tons.

Étrangement, la sur­po­pu­la­tion et ses consé­quences éco­lo­giques désas­treuses, ne fait par­tie d’au­cun pro­gramme élec­to­ral. Le sujet est tabou. La mon­dia­li­sa­tion a besoin d’esclaves.

Michel Lebon

(1) Selon l’ex­pres­sion même du bran­leur Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement

