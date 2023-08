On manque d’eau… Pas tout le monde !

Piscines pri­vées :

Non, mais « ils » croient vrai­ment que les Provençaux et les Niçois ne vont pas com­plé­ter le niveau d’eau de leur pis­cine ? Qu’ils vont lais­ser l’eau s’é­va­po­rer et le niveau d’eau bais­ser en des­sous des skim­mers ? Empêchant ain­si la fil­tra­tion, ce qui entraî­ne­rait toute l’eau à « tour­ner » et par suite à vider la pis­cine !

En outre le pré­fet pré­fère lais­ser les cli­ma­ti­seurs tour­ner jour et nuit et empê­cher les vrais éco­lo­gistes qui ne veulent pas de cli­ma­ti­seur(1), de prendre le frais en plon­geant dans leur petite piscine.

Jardin d’a­gré­ment et fleurs :

Les amou­reux de la nature ont déco­ré leur jar­din de plantes endé­miques et ont aban­don­né l’i­dée d’une pelouse verte toute l’an­née. Cette bio­di­ver­si­té endé­mique ne requiert que pas ou peu d’eau.

Jardin pota­ger :

Tout bon jar­di­nier qui se res­pecte arrose son pota­ger au goutte-à-goutte, le soir et le matin pour ne pas gâcher l’eau ni nuire aux plantes. En outre les tomates du jar­din ont eu besoin de bien moins d’eau que les tomates ache­tées en super-mar­ché. Si le pré­fet s’in­té­res­sait aus­si aux tomates gor­gées d’eau et ache­mi­nées d’Espagne quand ce n’est pas du Maroc.

Nettoyage de mon véhi­cule :

Là d’ac­cord ! Et nous invi­tons les ser­vices de la pré­fec­ture à en faire autant avec leur parc de limou­sines noires rutilantes.

Douche de plage :

Là, il vaut mieux en rigo­ler, tel­le­ment c’est gro­tesque. Quelle est la quan­ti­té d’eau consom­mée par les douches de plage ? Quelques litres par per­sonne. Il en faut des douches pour arri­ver à 1 m³ (rap­pel : 1 m³ = 1 000 l, donc un seul m³ peut four­nir plu­sieurs cen­taines de douches). Le pré­fet sait-il comp­ter ? Et se baigne t‑il en mer ? Sûrement pas, car il sau­rait quel bon­heur cela repré­sente de se dou­cher à l’eau douce après une bai­gnade en mer. C’est mon cas et je ne vois per­sonne abu­ser de ces douches de plage.

Laissons les habi­tants des villes se bai­gner en mer car ils n’ont pas de pis­cine, et lais­sons les se rin­cer à l’eau douce.

Cette fer­me­ture des douches de plage est typi­que­ment anti-sociale !

Ces mesures sont d’au­tant plus incon­ve­nues qu’elles ciblent les hon­nêtes gens et les éco­lo­gistes authen­tiques. Pendant que le pré­fet per­sé­cute les sans-dents, il ferme les yeux devant les innom­brables abus qu’il connaît bien pourtant.