La guerre du Niger n’aura pas lieu

Au len­de­main du coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger qui a ren­ver­sé le pré­sident élu, Mohamed Bazoum, Macron a condam­né « avec la plus grande fer­me­té » un coup d’Etat « dan­ge­reux » pour la région.

« Ce coup d’État est par­fai­te­ment illé­gi­time et pro­fon­dé­ment dan­ge­reux pour les Nigériens, pour le Niger, et pour toute la région. C’est pour­quoi nous appe­lons à la libé­ra­tion du pré­sident Bazoum et à la res­tau­ra­tion de l’ordre consti­tu­tion­nel. Ou encore : « Quiconque s’at­ta­que­rait aux res­sor­tis­sants, à l’ar­mée, aux diplo­mates et aux emprises fran­çaises ver­rait la France répli­quer de manière immé­diate et intrai­table. » Plus loin : « La France sou­tient par ailleurs toutes les ini­tia­tives régio­nales visant à la res­tau­ra­tion de l’ordre consti­tu­tion­nel et au retour du pré­sident élu Mohamed Bazoum. »