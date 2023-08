Le secret le mieux gardé du Niger

Alors on menace, on tente d’intimider, on ges­ti­cule avec les armes qui nous res­tent : les mots et les sour­cils fron­cés de la maî­tresse d’école faus­se­ment en colère.

On inter­pelle les autres pays. On anime un col­lec­tif pour qu’ils bougent eux aus­si, sans s’i­ma­gi­ner qu’ils ont doré­na­vant d’autres inté­rêts et sur­tout des amis plus puis­sants.

Et on constate alors que la CEDEAO pour­suit son propre inté­rêt, qui est celui des Américains depuis la dis­pa­ri­tion de Khadafi (quel heu­reux hasard!).

Pire : les pays afri­cains annoncent vou­loir choi­sir leurs alliés et se sentent assez forts main­te­nant pour nous mena­cer à leurs tours.

Mais ce qu’on ne vous a pas dit, ce qu’on vous cache c‘est que :