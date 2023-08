Météo des plages

. Mis à part ça, tout va bien, rien d’anormal à signa­ler, le rivage médi­ter­ra­néen de notre hos­pice occi­den­tal en voie de créo­li­sa­tion accé­lé­rée se porte comme un charme. Touristes dés­in­hi­bés et racailles raci­sées, ces deux espèces bénies des dieux de la mon­dia­li­sa­tion, semblent par­fai­te­ment résis­ter au réchauf­fe­ment du cli­mat. Comme chaque été, pour le moins bon et pour le pire, ils enva­hissent allé­gre­ment nos plages, trans­for­mées pour quelques mois en véri­tables pan­dé­mo­niums (1)

À Nice, chez Christian Estrosi, la droite libé­rale bichonne sa manne tou­ris­tique vieillis­sante et n’hésite pas à ins­tal­ler, sur ses plages, des dis­po­si­tifs de cor­dage per­met­tant aux grosses amé­ri­caines, enfin tran­quilli­sées, de venir à bout des insur­mon­tables rai­dillons de galets tant redou­tés par les bai­gneurs adi­peux tar­ti­nés de crème solaire.

Comme sur la côte atlan­tique, des postes de secours font désor­mais leur appa­ri­tion le long des plages niçoises, non pas ici pour sur­veiller la bai­gnade dans les eaux déses­pé­ré­ment calmes qui bordent la Promenade des Anglais, mais bien pour s’assurer qu’aucune tou­riste alle­mande en sur­charge pon­dé­rale ne vienne s’emberlificoter dans ces cordes et n’engendre, tra­gi­que­ment, de mau­vaise publi­ci­té pour la ville. Dans le même temps, sous l’œil bien­veillant des camé­ras de vidéo-sur­veillance chères à l’édile niçois, quelques tou­ristes témé­raires, der­niers grands défen­seurs des restes de la civi­li­sa­tion occi­den­tale, conti­nuent vaille que vaille leur shop­ping, zig­za­gant avec bra­voure au milieu des toxi­co­manes rodant dans les parages de l’avenue Jean Médecin.

À Marseille, petit havre de paix por­tuaire où les ven­deurs de shit ont défi­ni­ti­ve­ment rem­pla­cé les ven­deurs de chi­chis, on apprend, aux détours des son­dages, que plus d’une femme sur deux auraient peur cette année de se rendre toute seule à la plage. Cette stu­pé­fac­tion pas­sée, on ne manque pas rapi­de­ment de se rap­pe­ler que la répu­ta­tion des machos médi­ter­ra­néens n’est plus à faire, et que les femmes pho­céennes sont oppres­sées ici depuis des mil­lé­naires. Il aura pour­tant fal­lu attendre 2023 (allez savoir pour­quoi ?) et tout le cou­rage d’une mai­rie socia­liste, pour que la ville décide enfin de se doter d’un dis­po­si­tif de sécu­ri­té capable de lut­ter effi­ca­ce­ment contre le har­cè­le­ment esti­val et les vio­lences faites aux femmes en biki­ni. Sur des plages grises de monde, on observe des employés muni­ci­paux dis­tri­buer à nos Kim Cornichon(2) locales des flyers dotés de QR code qui leur per­met­tront de rega­gner leur séré­ni­té en télé­char­geant l’application d’alerte gra­tuite made in Marseille « Safer Plage »

(tra­duc­tion : « plage plus sûre » aurait-on dit naguère en vieux fran­çais, du temps où la ques­tion de la sécu­ri­té sur les plages ne se posait pas). Et si l’on a pu dire en haut lieu que la Seine-Saint-Denis était une sorte de Californie sans la mer, nul doute qu’il nous sera for­cé de recon­naître un jour que Marseille, c’est un peu une Seine-Saint-Denis avec la mer.

À Perpignan, enfin, où nous ter­mi­nons notre tour des plages médi­ter­ra­néennes, c’est encore la bien­veillance géné­ra­li­sée qui semble régner sur les terres de Louis Aliot. Et c’est suf­fi­sam­ment rare pour ne pas man­quer de le signa­ler. À tout sei­gneur tout hon­neur, c’est en bonne par­tie à l’association « Welcome 66 » que l’on doit cette chance de pou­voir conti­nuer à s’amuser en toute inno­cence sous le soleil des plages per­pi­gna­naises. Dans un but « thé­ra­peu­tique », et pour récon­ci­lier avec la mer des migrants trau­ma­ti­sés par leur tra­ver­sée de la Méditerranée, cette asso­cia­tion orga­nise tout l’été des cours de nata­tion gra­tuits à l’usage des réfu­giés et autres deman­deurs d’asile en mal de bain de mer.