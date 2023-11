L’éducation sexuelle à l’école : la nouvelle priorité

Le parcours en école primaire est une catastrophe

Le site du minis­tère de l’Éducation natio­nale recon­naît que « 20 % des élèves ne maî­trisent pas les savoirs fon­da­men­taux à la fin de l’école pri­maire »(source). Ces chiffres offi­ciels sont très vrai­sem­bla­ble­ment sous-éva­lués, le minis­tère en charge n’é­tant guère enclin à « char­ger la mule ». Pour France stra­té­gie : « 40 % des élèves en fin de pri­maire ne pos­sèdent pas les connais­sances fon­da­men­tales en lec­ture et en maths qui leur per­met­traient de suivre une sco­la­ri­té au col­lège dans les bonnes condi­tions »(source).

Tout le monde s’a­per­çoit que la maî­trise des fon­da­men­taux en fran­çais et en cal­cul n’est pas assu­rée par les jeunes adultes mal­gré des dizaines d’an­nées pas­sées sur les bancs de l’é­cole et des cen­taines de mil­liards dépen­sés par l’État pour rien.

Pour faire face à cette plaie, que décident nos dirigeants ? Ils mettent en place l’enseignement de la théorie du genre et de la sexualité à l’école primaire !

En un temps record les pro­grammes sont éta­blis. Malgré la réti­cence affi­chée des parents, toute la machine d’État se met en branle pour impo­ser ces nou­veaux ensei­gne­ments mal­séants. Toutes les moyens sont mis en œuvre pour atteindre ces objec­tifs, contre l’a­vis des parents.

Le très ins­ti­tu­tion­nel Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), qui coûte un pognon de dingue(3), par­ti­cipe acti­ve­ment à ce pro­gramme. Tous ces comi­tés Théodule, très coû­teux ont un double objec­tif :

• ser­vir de relais au Pouvoir

• caser les copains et les copines.

Ainsi le CESE a mis réem­ment en ligne un ques­tion­naire par­ti­ci­pa­tif des­ti­né aux enfants et aux jeunes. Ce ques­tion­naire s’adresse à une large classe d’âge puisque les enfants de moins de onze ans sont invi­tés à y répondre.

Ce questionnaire entérine la théorie du genre

Il est clair que l’ap­pa­reil d’État impose ce pro­gramme contre l’a­vis des parents :