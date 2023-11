Killers of the Flower Moon : Martin Scorsese dénonce la société du mensonge

Comme tous les chefs d’œuvre, ce film peut se voir à plu­sieurs niveaux. Chacun y trou­ve­ra son compte.

• Sur un plan pure­ment esthé­tique, ce film est magis­tral. Les recons­ti­tu­tions his­to­riques sont d’une très grande rigueur avec des moyens épous­tou­flants.

• On peut voir ce film comme une épo­pée de la Conquête de l’Ouest, un « wes­tern » haut de gamme, mais aus­si

• comme un film poli­cier, ou encore

• comme une his­toire d’a­mour.

Ce film est tout cela à la fois, et Scorsese est trop habile pour s’en tenir là. Né à New-York en 1942 de parents d’o­ri­gine sici­lienne, Scorsese voit son pays d’a­dop­tion avec la dis­tance que lui pro­cure sa culture euro­péenne. Tout comme cet autre réa­li­sa­teur ita­lo-amé­ri­cain : Francis Ford Coppola, auteur de ce monu­ment du ciné­ma, la saga du Parrain. Martin Scorsese se com­plaît avec des acteurs ita­lo-amé­ri­cains : Al Pacino, Pesci, De Niro, DiCaprio.

Avec Killers of the Flower Moon, Scorsese nous livre son tes­ta­ment : un réqui­si­toire monu­men­tal contre la socié­té amé­ri­caine. Il nous montre com­ment les « Blancs » ont non seule­ment plu­mé, mais blou­sé les Indiens « rouges ».

• Certes il y a les assas­si­nats vio­lents et gra­tuits.

• Certes il y a l’argent qui cor­rompt tout ce qu’il touche.

• Mais Scorsese nous montre que der­rière tout cela, il y a en toile de fond : l’a­vi­di­té et le MENSONGE, le men­songe assu­mé de ces immi­grés pré­da­teurs et sans scru­pules qui usent de toutes les manœuvres pour s’ap­pro­prier le bien d’au­trui. Scorsese pousse le bou­chon jus­qu’à faire de William Hale (joué par Robert De Niro) un franc-maçon du 32e degré (notre illus­tra­tion à la une). Le phi­lan­thrope n’est en fait qu’une fri­pouille qui dupe tout le monde, à tel point qu’il ne se rend même plus compte qu’il est en per­ma­nence dans le men­songe, la mani­pu­la­tion et la four­be­rie. Son neveu Ernest Burkhart (joué par Leonardo DiCaprio) est lui-même entraî­né dans cette turpitude.

Scorsese et DiCaprio pro­duisent ce film aux côtés d’Apple Studios. Ils y ont mis le paquet avec leur deux socié­tés de pro­duc­tion : Sikelia Productions de Scorsese et Appian Way Productions de DiCaprio ont inves­ti plus de 200 mil­lions de dol­lars.

Derrière cette grandiose fresque historique, Scorsese et DiCaprio dénoncent l’acte fondateur des États-Unis : le mensonge et la spoliation.

Il faut voir ce film. Les 3 heures et demi passent bien vite tel­le­ment le spec­tacle est éblouis­sant tout au long de la pro­jec­tion en même temps que le spec­ta­teur est absor­bé par les mul­tiples his­toires qui se trament. Il faut voir ce film si l’on veut mieux com­prendre notre actualité.