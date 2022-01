Horreur : Delfraissy et Buzyn décorés de la Légion d’honneur !

La pro­mo­tion 2022 de la Légion d’honneur, publiée au Journal offi­ciel de la République ce 1er jan­vier, récom­pense 547 per­sonnes, « illustres ou incon­nues du grand public ». Ce qui laisse pen­ser qu’on va bien­tôt pou­voir la trou­ver dans les pochettes sur­prise, cette fameuse fumeuse déco­ra­tion. Sans sur­prise, cette année pla­cée sous le signe du Covid voit un peu plus de 15% de déco­rés appar­te­nant au domaine sani­taire et social. Dont le très cher pro­fes­seur Jean-François Delfraissy, pré­sident du Conseil scien­ti­fique, et, on vous le donne en mille… l’exquise Agnès Buzyn mise en exa­men pour « mise en dan­ger de la vie d’autrui » suite à sa ges­tion cala­mi­teuse de la pan­dé­mie lorsque celle-ci n’en était qu’à ses débuts.

Inutile de dire que, dans le monde poli­tique, à gauche comme à droite, l’indignation et les réac­tions sont vives.

Morceaux choi­sis :