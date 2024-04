L’étrange famille royale d’Angleterre : sous le soleil de Satan ?

Les inter­nautes s’étonnent éga­le­ment que leur prin­cesse, admi­rée pour son élé­gance, ait res­sor­ti, lors de cette impor­tante com­mu­ni­ca­tion, un pull mari­nière qu’elle avait déjà por­té 7 ans aupa­ra­vant lors d’une pré­cé­dente prise de vues !

Ses proches, dont son mari, assurent qu’elle a deman­dé de res­ter seule pour se repo­ser et que c’est pour cette rai­son qu’elle n’a pas assis­té à la messe tra­di­tion­nel­le­ment sui­vie à Pâques par l’ensemble de la famille royale. On peut esti­mer qu’elle aurait pu se mon­trer ne serait-ce qu’un court ins­tant pour cou­per court aux rumeurs(3).

Sarah Ferguson

C’était l’ancienne femme du prince Andrew. Elle était déjà divor­cée lorsque cette aris­to­crate, née en 1959, ren­contre le prince. Ils se marie­ront en 1986, auront deux filles, se sépa­re­ront en 1992 (Sarah avait été pho­to­gra­phiée avec un amant au bord d’une pis­cine dans une atti­tude non équi­voque) et divor­ce­ront en 1996 ; pour autant, Andrew et Sarah vivent tou­jours sous le même toit du beau manoir de Royal Lodge, non loin du châ­teau de Windsor, se féli­ci­tant d’une ami­tié réci­proque.

« Et les der­niers évé­ne­ments vécus n’ont fait que conso­li­der cette ami­tié entre les anciens amants ter­ribles. Sarah Ferguson peut comp­ter sur Andrew pour la sou­te­nir alors qu’elle a été tou­chée récem­ment par deux can­cers, du sein et de la peau. Quant au duc d’York, il a tou­jours trou­vé chez son ex-femme une indé­fec­tible alliée lors­qu’il était embour­bé dans la sale affaire Epstein – d’au­tant qu’elle a béné­fi­cié elle-même des lar­gesses du mil­liar­daire pour épon­ger ses dettes, ce qui l’a contrainte à pré­sen­ter publi­que­ment des excuses. » (Par Marc Fourny, Le Point, 16 mars 2024).

Nous pou­vons être sur­pris de cette proxi­mi­té de Sarah Ferguson avec le pédo­phile mil­liar­daire oppor­tu­né­ment « sui­ci­dé » dans sa pri­son en 2019, alors que son mari était cen­sé res­ter dis­cret sur ses propres liens avec Epstein.

Mais l’histoire de ce couple tumul­tueux ne s’arrête pas là : selon une infor­ma­tion parue dans le Daily Mail en mars de cette année, le roi Charles a don­né son accord à la demande pour le moins éton­nante des deux amants deve­nus amis : ils veulent se rema­rier. Pourquoi ?

Lady Diana

Nous n’allons pas reve­nir sur le des­tin hors-normes de celle qui est deve­nue l’un des per­son­nages les plus célèbres de la fin du XXe siècle – et les plus aimés, au moins dans sa patrie – tant par sa beau­té, son cha­risme, ses amours ora­geuses (et contro­ver­sées) que par sa fin tra­gique.

Nous allons plu­tôt nous concen­trer sur ce der­nier épi­sode de sa vie dont elle avait elle-même pré­dit, ou pré­vu, les cir­cons­tances dans les­quelles il allait se dérou­ler.

Le 31 août 1997, Diana per­dait la vie dans un acci­dent de voi­ture sous le pont de l’Alma à Paris ; elle était en com­pa­gnie de Dodi Al Fayed, fils du mil­liar­daire égyp­tien Mohamed Al-Fayed, de leur chauf­feur Henri Paul, et de Trevor Rees-Jones, le garde du corps de Dodi Al-Fayed, seul res­ca­pé de l’accident.

Le chauf­feur, Henri Paul, est le direc­teur de la sécu­ri­té du Ritz, l’hôtel où le couple vient de dîner ; leur chauf­feur atti­tré a ser­vi de leurre pour les papa­raz­zi en sta­tion­nant le véhi­cule du couple devant l’entrée du Ritz alors que la Mercédès four­nie par l’hôtel va démar­rer devant une issue de secours. À l’entrée du tun­nel sous le pont de l’Alma, la voi­ture fait une embar­dée et va s’écraser dans un pilier non pro­té­gé à l’époque. Le chauf­feur et le com­pa­gnon de Diana meurent sur le coup, Diana pen­dant son trans­port à l’hôpital.

L’enquête abou­ti­ra à la res­pon­sa­bi­li­té du chauf­feur, qui rou­lait trop vite et qui avait trop bu.

Le père de Dodi, lui, pense que son fils et Lady Di ont été assas­si­nés par les ser­vices secrets bri­tan­niques du M16 et que la famille royale d’Angleterre est com­man­di­taire de cet assas­si­nat car elle n’approuve pas le mariage envi­sa­gé de Diana avec son fils ; la contre-enquête qu’il a dili­gen­tée n’aboutira pas à prou­ver ses dires.

Diana avait divor­cé du prince Charles un an avant sa mort, à trois jours près, le 28 août 1996. Deux mois après son divorce, elle avait confié à son major­dome, Paul Burrel, une lettre adres­sée à son avo­cat, mais pas envoyée, qui consti­tuait « une assu­rance au cas où », avait-elle dit à Burrel.

Cette lettre disait ceci : « Je suis assise aujourd’­hui à mon bureau en octobre, dans l’at­tente de quel­qu’un qui me prenne dans ses bras et me pousse à res­ter forte et à gar­der la tête haute. Cette étape par­ti­cu­lière de ma vie est la plus dan­ge­reuse – mon mari pla­ni­fie actuel­le­ment « un acci­dent » avec ma voi­ture, une défaillance des freins et une grave bles­sure à la tête afin de lui lais­ser la voie libre pour épou­ser Tiggy » (la nour­rice de ses deux enfants, Alexandra Legge-Bourke), avant de pour­suivre en évo­quant le nom de la maî­tresse (offi­cielle?) de son époux, Camilla Parker Bowles. « Camilla n’est rien d’autre qu’un leurre et nous sommes toutes les deux uti­li­sées par cet homme ».

Cette der­nière phrase s’applique-t-elle seule­ment à ses déboires amoureux ?

Burrell va confier cette lettre au Daily Mirror qui la fera paraître en 2003. Lucia Flecha, une amie proche de Diana, ne croyait pas à l’authenticité de cette lettre manus­crite. « Le major­dome savait par­fai­te­ment imi­ter l’é­cri­ture de Lady Diana et pour­rait en fait être l’au­teur de la lettre. Je n’y crois tou­jours pas […]. Je ne pense pas qu’elle crai­gnait pour sa vie, encore moins le prince Charles, le futur roi du pays » avait-elle décla­ré.

Rien de plus simple que de faire véri­fier l’authenticité de la lettre par un gra­pho­logue com­pé­tent, ce que n’ont pas man­qué de faire les enquê­teurs, puisqu’ils se sont per­mis, forts de cette ana­lyse appa­rem­ment, d’aller inter­ro­ger le prince Charles sur ce sujet en 2005, en tant que témoin, lequel a répon­du benoî­te­ment qu’« il ne savait pas pour­quoi son épouse avait écrit cette lettre ». Autrement dit : « Circulez, y a rien à voir. »

Le jour­nal qué­bé­cois Le devoir du 7 jan­vier 2004, sous le titre : « Sitôt ouverte, l’en­quête sur la mort de la prin­cesse Diana est ajour­née », écri­vait alors :

« Une nou­velle enquête sur le décès de Diana a été offi­ciel­le­ment ouverte hier à Londres — et immé­dia­te­ment ajour­née — au moment où un jour­nal popu­laire anglais révé­lait que la prin­cesse avait accu­sé son époux Charles d’in­ten­tions meur­trières. “J’ai deman­dé à la police de faire des recherches. Leur résul­tat aide­ra à déter­mi­ner si de telles ques­tions entrent dans le cadre des enquêtes”, a encore pré­ci­sé M. Burgess. Le chef de Scotland Yard, John Stevens, a ain­si été sai­si de l’af­faire.

Peu après son ouver­ture, l’en­quête bri­tan­nique sur la mort de Diana a été ajour­née pour 12 à 15 mois en rai­son de la com­plexi­té de l’af­faire. Le coro­ner attend notam­ment de rece­voir un dos­sier de 6000 pages déjà refer­mé par la jus­tice fran­çaise. Il espère obte­nir “la per­mis­sion d’u­ti­li­ser sans entraves” ce dos­sier fran­çais et déci­de­ra sur cette base qui sera appe­lé à témoi­gner. M. Burgess a pré­ci­sé que son enquête avait une base com­mune avec celle menée côté fran­çais mais qu’elle res­tait limi­tée à l’exa­men des cir­cons­tances détaillées de la mort de Diana et de Dodi. »

Autrement dit : « Circulez, y a rien à voir », bis. On attend toujours.

L’homme de la cour

Thomas Kingston

Thomas Kingston a été décou­vert sans vie le 27 février 2024 par son père dans une dépen­dance ver­rouillée (on sup­pose : de l’intérieur) de la demeure de ses parents. Il était marié à Gabriella Windsor, fille unique de Michael de Kent, cou­sin ger­main de la reine Élisabeth II. Thomas Kingston était lui-même le petit-cou­sin par alliance du roi Charles III. Vous vou­lez en savoir plus ? Voilà qui sera dif­fi­cile.

L’unanimité psit­ta­ciste des revues people est remar­quable : Point de vue, Gala, Paris Match, Histoires royales, Closer, Vanity fair… ont toutes écrit à peu près les mêmes phrases au sujet du sup­po­sé sui­cide de Thomas Kingston sans se poser aucune ques­tion. Voici la ver­sion de Closer, laquelle a le mérite quand même de titrer sous forme d’interrogation : Thomas Kingston s’est-il sui­ci­dé ? :« C’est un drame qui a endeuillé la Couronne bri­tan­nique. Le 27 février der­nier, Thomas Kingston est mort à l’âge de 45 ans. Le mari de Lady Gabriella Windsor a été retrou­vé sans vie dans sa pro­prié­té du Gloucestershire. Une enquête a tout de suite été ouverte pour faire la lumière sur cette tra­gé­die et déter­mi­ner ses cir­cons­tances. “Il n’y a pas de cir­cons­tances sus­pectes et aucune autre par­tie n’est impli­quée”, annon­çait rapi­de­ment la police. Quelques jours après, de nou­velles infor­ma­tions inquié­tantes ont été dévoi­lées. Katy Skerrett, pro­cu­reure prin­ci­pale du Gloucestershire, a indi­qué que l’ex-compagnon de Pippa Middleton était mort après avoir subi une « bles­sure trau­ma­tique à la tête ». Une arme à feu aurait éga­le­ment été trou­vée près de son corps. Selon elle, il s’a­gi­rait d’un “inci­dent tra­gique”. D’après les pre­mières infor­ma­tions, Thomas Kingtson s’était ren­du dans la mai­son de ses parents, situé dans les Cotswolds, dans le Gloucestershire. Le dimanche 25 février, il aurait déjeu­né avec eux et son père serait ensuite sor­ti pour pro­me­ner les chiens. À son retour, l’analyste finan­cier “n’était pas dans la mai­son” et sa mère aurait ten­té de le cher­cher. Le père de famille aurait ensuite ”for­cé l’entrée dans une dépen­dance ver­rouillée”. Il aurait alors fait une ter­rible décou­verte. » Publié le 05/​03/​2024 par Lou Ducreux.

Nous avons là, dans cette affaire, un chef‑d’œuvre d’incohérence, de non-dit, de non-police, de non-jus­tice et de non-jour­na­lisme où des gens sont payés pour ne rien faire, ne rien voir et ne rien dire.

« Il n’y a pas de cir­cons­tances sus­pectes » annon­çait rapi­de­ment la police. Quelle dili­gence !

Kingston est mort après avoir subi une « bles­sure trau­ma­tique à la tête » selon la pro­cu­reure.

Une arme à feu aurait été trou­vée près de son corps.

Le maga­zine Paris-Match ne s’embarrasse pas de détails, lui : La thèse du sui­cide est pri­vi­lé­giée puis­qu’une arme à feu a été retrou­vée près du corps. Ben voyons ! CQFD. C’est aus­si simple que ça !

Blessure trau­ma­tique, arme à feu près du corps, per­sonne ne parle de la balle que Kingston se serait tiré dans la tête. Une bles­sure trau­ma­tique n’est pas for­cé­ment un trou effec­tué par une balle. Surtout, pas de risque et pas de vagues, moins on en dit, mieux ça vaut. Aucun détail sur l’arme ni sur la balle (éven­tuelle) après autop­sie.

Kingston était dépres­sif ? Non, selon ses proches.

« Circulez, y a rien à voir », ter.

Alors ? Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup. Règlement de compte à OK Balmoral ?

Y aurait-il un lien autre que chro­no­lo­gique avec la dis­pa­ri­tion que nous espé­rons momen­ta­née de Kate Middleton depuis le mois de jan­vier 2024 (pour cause sup­po­sée de mala­die) que Kingston devait néces­sai­re­ment connaître puisqu’il avait assi­dû­ment fré­quen­té sa sœur Pippa avant son mariage avec Gabriella ?

Les pédophiles

Trois pédo­philes sont dûment réper­to­riés pour avoir fré­quen­té les ors de la monar­chie anglaise et ce ne sont pas des petites poin­tures : le prince Andrew, Jeffrey Epstein et Jimmy Savile.

Nous ne par­le­rons pas ici de William et Harry, les fils du roi et de Diana dont les noms sont seule­ment cités dans une nou­velle affaire de pédo­phi­lie qui monte en puis­sance aux États-Unis parce qu’ils ont par­ti­ci­pé à au moins une soi­rée orga­ni­sée par le rap­peur P. Diddy, accu­sé de viol et de tra­fic sexuel à grande échelle(4).

Le prince Andrew, duc d’York

« À tout sei­gneur, tout hon­neur », disions-nous autre­fois pour com­men­cer une liste, quand les mots avaient un sens et que les expres­sions étaient popu­laires.

Effectivement, Andrew est le « sei­gneur » local, mais l’« hon­neur » n’est pas sauf.

S’il y un lien entre les Windsor et les diverses sectes plou­to­cra­tiques, trans­hu­ma­nistes et pédo-sata­nistes qui pol­luent le monde – ques­tion que je posais un peu plus avant – ce lien pour­rait être le prince Andrew, lien faci­li­té à l’époque d’avant l’affaire Epstein, lorsqu’il était « repré­sen­tant spé­cial du gou­ver­ne­ment pour le com­merce inter­na­tio­nal ».

On connaît assez bien son impli­ca­tion dans l’affaire Epstein qui lui coû­té assez cher ; il a per­du nombre de ses pré­ro­ga­tives de fonc­tion, mais aus­si de l’argent : il a dédom­ma­gé gras­se­ment Virginia Giuffre, l’un de ses vic­times, âgée main­te­nant de 38 ans, mais qui était mineure au moment des faits, pour qu’elle retire sa plainte : envi­ron 14 mil­lions d’euros payés en grande par­tie par la reine, car Andrew était, paraît-il, son fils pré­fé­ré… et désar­gen­té !

Bien qu’il s’en soit défen­du, Andrew était par­fai­te­ment au cou­rant des acti­vi­tés d’Epstein ; il a d’ailleurs fré­quen­té de la même façon une sorte de clone d’Epstein, Peter Nygard, un mil­liar­daire fin­no-cana­dien ayant fait for­tune dans le domaine de la mode qui, comme Epstein, rece­vait ses invi­tés dans son île des Bahamas où il orga­ni­sait pour eux ce qu’on appe­lait autre­fois des par­ties fines avec, là encore, la pré­sence de très jeunes filles mineures.

De même qu’Epstein(5), il avait son Lolita Express, en l’occurrence un… Boeing 727 ! Il sera arrê­té fin 2019 à la suite de nom­breuses plaintes de jeunes femmes pour viol, tra­fic sexuel (y com­pris d’enfants), éva­sion fis­cale… Le Daily Mail a publié une pho­to du prince Andrew en com­pa­gnie de Nygard sur son île en l’an 2000 ; sa femme, Sarah Ferguson, ain­si que ses deux filles, auraient éga­le­ment été prises en pho­to sur l’île du mil­liar­daire qui a main­te­nant 82 ans et séjourne en pri­son.

Pour cou­ron­ner le tout et pour ne lais­ser aucune ambi­guï­té sur le sta­tut du prince en tant que pré­da­teur sexuel, le « Sun » a publié le témoi­gnage d’une kiné­si­thé­ra­peute Emma Gruenbaum, intro­duite auprès de son mari par Sarah Ferguson. Cette femme le décrit comme un « per­vers sexuel » qui mul­ti­pliait les avances et les allu­sions salaces… « J’avais beau­coup de clients pres­ti­gieux et j’al­lais sou­vent dans leur vil­la, raconte-t-elle. Mais Andrew était très dif­fé­rent. C’était un per­vers sexuel per­ma­nent ». Dès le début, le prince l’a­gresse ver­ba­le­ment par des ques­tions salaces sur ses pré­fé­rences sexuelles. « Ce n’est pas votre putain d’af­faire », lui lance-t-elle sans se démon­ter. « Tu ne peux pas me par­ler comme ça », réplique Andrew, visi­ble­ment sur­pris par son aplomb. « Dieu mer­ci, j’a­vais 34 ans à l’é­poque et j’é­tais capable de faire face à cette situa­tion », explique Emma Gruenbaum dans le Sun. « Mais ce n’est tout sim­ple­ment pas accep­table pour un homme de sa posi­tion. » Elle est d’au­tant plus gênée que le prince se pré­sente tou­jours nu, avec une simple ser­viette pour cacher son inti­mi­té. « Je détour­nais les yeux quand il mon­tait sur la table et je m’as­su­rais qu’il avait sa ser­viette cou­vrant sa pudeur, se sou­vient la kiné. Mais tout au long du mas­sage, il ne par­lait que de sexe anal et fai­sait des blagues à ce sujet. Il me deman­dait quand j’a­vais eu mon der­nier rap­port sexuel… » (Le Point, 14 février 2022, Marc Fourny)

Jeffrey Epstein

Tout le monde connaît « l’affaire Epstein ». Ce per­son­nage n’est inté­res­sant dans cette liste que par les liens qu’il entre­te­nait avec la famille royale, ain­si que sa com­pagne Ghislaine Maxwell, fille du magnat de la presse bri­tan­nique Robert Maxwell, intro­duits à la cour par le prince Andrew. On voit sur une pho­to Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell assis ensemble sur le banc d’une véran­da à Balmoral, l’une des rési­dences de la reine. Ghislaine Maxwell a été condam­née à 20 ans de pri­son en 2022 pour com­pli­ci­té de tra­fic sexuel. On attend tou­jours des réac­tions de la jus­tice aux pre­miers noms de per­son­na­li­tés impor­tantes pio­chés dans son car­net d’adresses. On connaît le des­tin de Jeffrey Epstein : « sui­ci­dé », lui aus­si, en pri­son le 10 août 2019 avant son procès.

Jimmy Savile

Né à Leeds en 1926 et mort dans la même ville en 2012, Jimmy Savile a effec­tué la majeure par­tie de sa car­rière à la télé­vi­sion grâce à laquelle il est deve­nu une vedette très popu­laire auprès du peuple anglais ; les pre­miers soup­çons sur ses agis­se­ments pédo­philes sont appa­rus grâce à une enquête du Sun lan­cée en 2008 qui l’aurait lié à une affaire sor­dide concer­nant un orphe­li­nat où les enfants auraient été mal­trai­tés, vio­lés, tor­tu­rés. Mais l’enquête conduit à un non-lieu à l’époque, ce qui n’est pas sur­pre­nant. C’est seule­ment après sa mort que des plaintes d’abus sexuels, des cen­taines, sont dépo­sées à l’encontre de Savile.

Un docu­men­taire Netflix datant de 2022, « Jimmy Savile : A British Horror Story » met en cause le prince Charles car il révèle ses liens d’amitié avec le pédo­phile qu’il a fré­quen­té pen­dant 20 ans, reçu à la cour (pho­to) et pris comme « conseiller » de com­mu­ni­ca­tion entre 1986 et 2006.