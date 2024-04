Pas besoin de caricaturer Macron, il s’en charge tout seul

Lorsque ce cli­ché du loca­taire de l’Élysée est appa­rue, j’ai immé­dia­te­ment pen­sé à une cari­ca­ture(1), tel­le­ment les traits sont for­cés. J’ai alors immé­dia­te­ment fait le rap­pro­che­ment avec cet autre pho­to-mon­tage du pré­sident gra­ba­taire des États-Unis :

Un bon bidouilleur en matière de trai­te­ment de l’i­mage a fait la même chose avec Micron, par­don ! Macron. Au moment où notre petite armée fran­çaise sous-équi­pée et non moti­vée est envoyée en Ukraine affron­ter la redou­table armée russe, celle qui a vain­cu l’Allemagne nazie et qui est en train de vaincre l’OTAN(2), notre cari­ca­tu­riste nous pré­sente un Macron qui « joue les gros bras » : locu­tion ver­bale, fami­lière, signi­fiant « Vouloir paraître plus fort qu’on n’est en réa­li­té ».

Je m’é­tonne alors que ce pho­to-mon­tage n’ait pas été immé­dia­te­ment cen­su­ré par la très active police de l’in­ter­net en France.

C’est alors que j’ap­prends avec stu­peur que plu­sieurs cli­chés de notre pré­sident dans cette pos­ture ridi­cule émanent de l’Élysée.

De l’Élysée ? Mais ce n’est pas pos­sible, me dis-je.

Quelle serait l’objet d’une manœuvre aussi grotesque ?

Quelle est donc l’ob­ses­sion de Macron à se fan­tas­mer en boxeur ?

En Même Temps, notre pré­sident boxeur de cirque, n’a que mépris pour les boxeurs, les vrais, comme Christophe Dettinger, cham­pion de France poids lourds-légers en 2007 et 2008, venu secou­rir une vieille dame mal­me­née par les forces de l’ordre lors d’une mani­fes­ta­tion des Gilets Jaunes.

Macron s’étonnait alors que notre cham­pion au grand cœur soit « capable de s’exprimer avec intel­li­gence et pon­dé­ra­tion, car il n’a pas les mots d’un gitan ». Le loca­taire de l’Élysée devrait rete­nir Christophe Dettinger comme « spar­ring-part­ner », mais sans Soazig de La Moissonnière, pho­to­graphe atti­trée de l’Élysée. Christophe Dettinger pour­rait alors « tirer le por­trait » de Macron, à la régu­lière, sans tru­cage.

Cette démarche de com­mu­ni­ca­tion incon­grue de la part de l’Élysée sus­cite des quo­li­bets tant en France qu’à l’étranger :

Beaucoup ont effec­ti­ve­ment pen­sé à un mes­sage envoyé à Vladimir Poutine alors que Macron décide — bien seul — d’en­voyer des sol­dats fran­çais se faire déchi­que­ter en Ukraine. Comprenez : Poutine, fais gaffe, la France arrive !

Celui-ci doit bien rigo­ler.

Notre Président est deve­nu la risée du monde entier, tout seul. Mais per­sonne en France ne rigole des frasques pré­si­den­tielles. Nous pleu­rons de honte et de désespoir.

Georges Gourdin