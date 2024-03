2 Commentaires 

Emmanuel Macron, le va-t-en-guerre, per­siste dans sa guerre contre la Russie qui est déjà per­due. Il serait bien avi­sé de prendre connais­sance du livre de Xavier Moreau. Cela lui évi­te­rait d’être désa­voué par ses pairs à la suite des pro­pos irres­pon­sables qu’il a tenus à l’Élysée de 26 février 2024 en « n’ex­cluant pas » l’en­voi de troupes au sol en Ukraine : Emmanuel Macron per­siste sur l’envoi éven­tuel de mili­taires en Ukraine, la plu­part des alliés occi­den­taux prennent leurs dis­tances(3). En outre il phan­tasme sur l’i­dée que la Russie se pré­pare à « atta­quer les Européens »(4).

Qu’importe ! En tour­née de rac­co­lage hier en Tchéquie, Emmanuel Macron appelle à « ne pas être lâches » — enver­ra-t-il ses enfants faire la guerre en Ukraine ? — et ose décla­rer que c’est bien « la Russie qui a décla­ré la guerre en Ukraine ». Or tout esprit ouvert et hon­nête recon­naît que l’Occident a décla­ré la guerre à la Russie en bafouant les accords de Minsk dès leur signa­ture, c’est-à-dire dès 2014. Les garants de ces accords, la France et l’Allemagne, à tra­vers François Hollande et Angela Merkel, l’ont tous deux recon­nu(5). En paral­lèle, dès 2014, des agents amé­ri­cains ont com­men­cé à for­mer les sol­dats ukrai­niens en vue d’une guerre contre la Russie dans des bun­kers sous­ter­rains ins­tal­lés secrè­te­ment près de la fron­tière russe(6).

Donc Emmanuel Macron nous ment pour attiser une guerre frontale avec la Russie

Les Français doivent prendre connais­sance de cette mani­pu­la­tion sui­ci­daire en lisant le livre de Xavier Moreau. L’implication de Macron, le pion de l’o­li­gar­chie à l’Élysée, tout comme l’est Zelinsky à Kiev, montre bien qu’il ne s’a­git plus seule­ment d’une guerre ter­ri­to­riale pour le contrôle du Donbass, mais d’une guerre de bloc contre bloc. C’est une guerre de civ­li­sa­tion. En ce sens on peut oser avan­cer qu’il s’a­git d’une guerre sainte. C’est ce que l’on com­prend dans ce livre (page 207–208) :