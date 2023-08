Les Africains ont viré Macron. Pourquoi pas nous ?

Il n’est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

Le bas­cu­le­ment de l’Afrique vers la Russie sur­prend Emmanuel Macon qui fus­tige ses ser­vices de ne pas l’a­voir prévenu.

Il ne faut pas être grand devin pour sen­tir que Macron a exas­pé­ré les Africains. Il a même tout fait pour les exas­pé­rer : mépris de l’é­narque « qui a réus­si » à l’en­contre des diri­geants afri­cains En Même Temps que des com­por­te­ments dépra­vés indignes.

Les diri­geants afri­cains ne sont pas des imbé­ciles, même s’ils n’ont pas « fait l’ENA ». Ils n’ont pas été conta­mi­nés par la vague Covid d’as­ser­vis­se­ment orches­trée par l’o­li­gar­chie. Plusieurs diri­geants ont payé de leur vie leur résis­tance à la « vac­ci­na­tion pour tous »(1).

Imbu de son indé­crot­table arro­gance, Macron s’i­ma­gi­nait de sur­croît convaincre l’Afrique des bien­faits de l’ho­mo­sexua­li­té… et plus encore.

L’État français a nommé un ambassadeur pour la promotion de la théorie du genre en Afrique !

Déjà les contri­buables fran­çais appré­cie­ront le coût de cette opé­ra­tion. Mais les Africains n’ont pas appré­cié non plus :

Entre le Cameroun et la France, les droits LGBT + de la dis­corde : Jean-Marc Berthon, ambas­sa­deur fran­çais pour les droits des per­sonnes homo­sexuelles, bisexuelles et trans­genres, devait se rendre à Yaoundé à la fin de juin. Mais le gou­ver­ne­ment came­rou­nais a mar­qué son oppo­si­tion à tout débat por­tant sur la ques­tion LGBT +(source). : Jean-Marc Berthon, ambas­sa­deur fran­çais pour les droits des per­sonnes homo­sexuelles, bisexuelles et trans­genres, devait se rendre à Yaoundé à la fin de juin. Mais le gou­ver­ne­ment came­rou­nais a mar­qué son oppo­si­tion à tout débat por­tant sur la ques­tion

Mais il croyait quoi, Macron ? Il n’a rien vu venir ? Il a tel­le­ment fait le ménage autour de lui que plus per­sonne n’ose le contrarier.

Le rejet de la France par plusieurs pays africains est d’abord le rejet d’Emmanuel Macron

Ce der­nier a pour­ri le fruit qui est tom­bé tout seul. Macron détruit en quelques années seule­ment l’œuvre d’un siècle de colons fran­çais qui ont construit tant d’é­coles, d’hô­pi­taux, de voies de cir­cu­la­tion, etc. Lorsque ces colons admi­nis­tra­tifs ont été virés lors de la déco­lo­ni­sa­tion — fomen­tée par les États-Unis — ils ont été rem­pla­cés par des colons pré­da­teurs. C’est l’é­poque de la Françafrique et de l’in­tru­sion sour­noise des États-Unis sur le conti­nent. Mais la France gar­dait son prestige :

Et puis la France ser­vait — et sert tou­jours — à absor­ber les excé­dents démographiques.

Le sodo­mite de l’Élysée, vas­sa­li­sé par la Maison Blanche, a tout cas­sé en quelques années seule­ment. Les Russes sont entrés dans du beurre :

« Œuvre de tant de jours, en un jour effacée ! »

Macron, aveu­glé par sa superbe, n’a pas vu qu’il se fai­sait détes­ter des Africains qui ne veulent plus le voir. Mais ceci entraîne deux pro­blèmes majeurs :

• En se fai­sant détes­ter, Macron nous entraîne tous dans cette répul­sion. Avec lui, c’est la France et son his­toire qui sont vouées aux gémonies.

• Les pays afri­cains oublient la géné­ro­si­té de la France qui accueille par cen­taines de mil­liers leurs sur­plus démo­gra­phiques. Tous ces « migrants » remi­gre­ront-ils dans leur pays d’o­ri­gine ? Ou bien « migre­ront »-ils doré­na­vant en Russie ? Ce qui serait consé­quent. On peut hélas en dou­ter. On peut même craindre le pire : si la France entre en guerre, via la CEDEAO, autre­ment dit les États-Unis(2), on peut s’at­tendre à des vagues défer­lantes de « réfu­giés » que nos Bien Pensants nous inci­te­ront à accueillir.

Double peine pour la France !

Macron est néfaste. Les Africains l’ont bien com­pris et l’ont viré. Qu’attendons-nous pour en faire autant ?

Georges Gourdin