Les dérives de l’éducation sexuelle à l’école

Il n’y a pas si long­temps – cela remonte au 7 sep­tembre der­nier –, je rela­tais l’affaire des pro­grammes d’éducation sexuelle que la Belgique fran­co­phone intro­dui­sait à l’école, à par­tir de la ren­trée sco­laire 2023, pour tous les élèves dès 5 ans. Le vote du décret EVRAS (pro­gramme d’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle) avait jeté dans la rue des mil­liers de parent scan­da­li­sés. La France qui n’est pas en reste en matière de « wokisme » et de pro­pa­gande LGBT a, elle aus­si, intro­duit l’éducation à la sexua­li­té ain­si que le délire de la de Théorie du genre dans ses pro­grammes sco­laires et ce depuis longtemps.

Il suf­fit d’aller visi­ter le site édus­col du minis­tère de l’Éducation natio­nale pour en mesu­rer l’étendue. Sous la rubrique « Je sou­haite com­prendre les enjeux de l’éducation à la sexua­li­té », il est expli­qué qu’il s’agit d’« Une des mis­sions de l’École » – n’ayons pas peur des mots ! – pour « le déve­lop­pe­ment chez l’élève de com­por­te­ments res­pon­sables, dans le cadre de la coopé­ra­tion avec les parents. Elle a un rôle spé­ci­fique dans la construc­tion indi­vi­duelle et sociale des enfants et des ado­les­cents et à la pré­pa­ra­tion à leur future vie d’adultes ».

C’est sûr, il sera plus utile aux élèves de savoir copu­ler dans toutes les posi­tions que de savoir lire, écrire et comp­ter ! La mys­ti­fi­ca­tion se pour­suit par : « Son action est com­plé­men­taire du rôle pre­mier joué par les familles ». Encore heu­reux sauf que, dans la pra­tique, les familles ne sont jamais consul­tées ni asso­ciées à cette entre­prise dou­teuse dans les éta­blis­se­ments scolaires.

Non seule­ment cette soi-disant « édu­ca­tion » se pra­tique à leur insu mais elle intro­duit les pires idéo­lo­gies sur le sujet et cède à toutes les déviances.

Armel Joubert des Ouches a réa­li­sé un repor­tage que tout parent sou­cieux de pré­ser­ver l’intégrité psy­chique de son enfant devrait regar­der atten­ti­ve­ment. Ce qu’il rap­porte fait dres­ser les che­veux sur la tête.