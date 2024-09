Les quatre paliers de l’Apocalypse

Troisième phase : 2024, satanisation, terreur

Dans l’agenda de nos fausses élites, agen­da qu’elles ne cherchent même plus à dis­si­mu­ler et qui se place sous le signe d’une accé­lé­ra­tion du pro­ces­sus invo­lu­tif en 2024, une troi­sième phase a été révé­lée en pleine lumière, si l’on peut par­ler ain­si puisqu’il s’agit d’un culte ren­dant hom­mage à un per­son­nage ambi­gu com­por­tant deux faces d’apparence anta­go­niste d’une même médaille, Satan et Lucifer (le nom de ce der­nier signi­fiant por­teur de lumière) alors que Satan est le per­son­nage sombre et malé­fique que l’imagerie popu­laire nous trans­met : il s’agit de la « sata­ni­sa­tion » de toutes les mani­fes­ta­tions ras­sem­blant un public par défi­ni­tion déjà cap­tif et faible puisqu’il s’adonne à l’idolâtrie ; deux évé­ne­ments mon­diaux ont, cette année, été consa­crés à la glo­ri­fi­ca­tion du démon : l’Eurovision (qui, comme son nom ne l’indique pas, ras­semble d’autres pays que les seuls euro­péens) et les Jeux Olympiques.

Eurovision 2024 Jeux Olympiques 2024

Cette sata­ni­sa­tion concerne éga­le­ment la plu­part des chan­teurs et chan­teuses connus mon­dia­le­ment qui auraient signé un « pacte avec le diable », selon les dires mêmes de cer­tains de ces sal­tim­banques ; on sait les foules immenses que draine cha­cune de leurs appa­ri­tions publiques qui s’apparentent à de grandes messes dia­bo­liques ; il est ici judi­cieux de rap­pe­ler que l’Eurovision est entiè­re­ment dédié à leur pro­mo­tion et que les J.O. ont per­mis à ces « idoles » de sub­ju­guer (c’est le mot qui convient : de pla­cer sous le joug) le public en les lais­sant pra­ti­quer leur « art » pen­dant la majeure par­tie des céré­mo­nies d’ouverture et de fer­me­ture de ces J.O.

J’ai indi­qué dans nombre de mes articles pré­cé­dents(2) la pro­bable genèse de ce culte à Satan qui trou­ve­rait, para­doxa­le­ment, ses ori­gines dans les trois reli­gions du Livre et qui a fait flo­rès, par dévoie­ment ou réac­tion, au sein de la socié­té amé­ri­caine et de ses élites depuis l’arrivée des pre­miers pion­niers anglo-saxons, les « pil­grims », reje­tés d’Angleterre jus­te­ment à cause de leur fana­tisme biblique.

Il est dif­fi­cile de com­prendre com­ment et pour­quoi des per­sonnes qu’on sup­pose intel­li­gentes (puisqu’elles sont « l’élite mon­diale ») peuvent invo­quer et magni­fier le « diable », notion que les esprits ration­nels consi­dèrent comme une super­sti­tion de foules cré­dules ; il n’y a pas de réponse à cette ques­tion à moins de faire appel à des élé­ments de connais­sance d’ordre sur­na­tu­rel, ou de consi­dé­rer plus pro­saï­que­ment que ces élites mettent en avant ce concept pour main­te­nir d’une manière constante, encore une fois, une peur irrai­son­née au sein de ces masses ; à l’appui de cette der­nière thèse, il suf­fit de son­ger que le pre­mier palier de ce pro­ces­sus nocif a com­men­cé avec la Révolution et que la période la plus repré­sen­ta­tive de cet évé­ne­ment qui a bou­le­ver­sé la socié­té fran­çaise a été appe­lée la Terreur.

La Terreur : cette sau­vage péri­pé­tie de notre Histoire, dont les Français auraient à rou­gir plu­tôt qu’à per­pé­tuer la mémoire, a été rap­pe­lée avec une délec­ta­tion mal­saine et une mise en scène san­glante par les concep­teurs de la céré­mo­nie d’ouverture de ces J.O. 2024 avec la déca­pi­ta­tion de la reine Marie-Antoinette sous les yeux d’un public apa­thique, si ce n’est ravi(3).

Cette foule ne s’est pas même deman­dé ce que venait faire la repré­sen­ta­tion de ces hor­reurs lors de la célé­bra­tion d’un évé­ne­ment mon­dial propre à ras­sem­bler serei­ne­ment les peuples : la com­pé­ti­tion paci­fique et saine d’athlètes réunis dans le même amour du sport.