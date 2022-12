Séisme à Bruxelles

On a appris que l’on a trou­vé chez elle des mil­liers d’Euros en liquide, de même que son père, inter­pe­lé avec des valises bour­rées de billets.

La politique, ça paye bien

Le maga­zine alle­mand Bild a mené l’en­quête sur Eva Kailia, dépu­té euro­péenne depuis 2014, et vice-pré­si­dente du par­le­ment euro­péen depuis jan­vier der­nier. Elle pos­sè­de­rait six mai­sons, trois voi­tures de luxe et un compte en banque plus que bien gar­ni.

L’enquête n’en est qu’au début. Mais on peut déjà noter que ce ne sont que des per­son­na­li­tés poli­tiques de gauche, sou­vent socia­listes, de celles qui sont si promptes à tirer sur tout ce qui peut être assi­mi­lé à une droite eSStrême. Cela explique en par­tie les sanc­tions contre la Hongrie.

Avec Eva Kailia, d’autres ont d’ores et déjà plongé !

L’ancien euro­dé­pu­té ita­lien Antonion Panzeri (67 ans) qui a sié­gé jus­qu’en 2019 à la sous-com­mis­sion des Droits de l’Homme, où il aurait fait éga­le­ment la pro­mo­tion du Qatar. Il est en pri­son depuis vendredi.

Mais aus­si le secré­taire ita­lien encore de la confé­dé­ra­tion syn­di­cale inter­na­tio­nale (CSI), Luca Visentini (53 ans). Chez lui aus­si, les der­niers rap­ports sur de la CSI sur la Qatar étaient très positifs !

Un troi­sième homme, encore un ita­lien, n’est pas par­le­men­taire, mais chef d’une ONG. Niccolo Figa Talamanca est très enga­gé pour les Droits de l’Homme au Proche Orient. Lui aus­si se retrouve der­rière les barreaux.

Un socia­liste belge, non plus ita­lien, mais socia­liste, Marc Tarabella (59 ans), euro­dé­pu­té lui aus­si, a été éga­le­ment perquisitionné.

Enfin, le com­pa­gnon d’Eva Kaili et père de son enfant, Francesco Giorgi (33 ans, ita­lien lui aus­si, socia­liste de cœur), est lui aus­si en pri­son pour des soup­çons de corruption.

Comme le rap­porte Sven Schulzer (43 ans) ministre alle­mand de la CDU : « Il est incroyable que ce soient jus­te­ment les membres du par­ti qui était autre­fois la voix de la classe ouvrière qui semblent aujourd’­hui ne pas pou­voir se rem­plir la gorge ».

Nul doute que l’en­quête qui com­mence se révé­le­ra riche en décou­vertes dans les semaines qui viennent. Car le Qatar influence depuis long­temps déjà les ins­tances euro­péennes si on en juge par les dif­fé­rentes cam­pagnes menées depuis plu­sieurs mois, toutes estam­pillées UE !

À noter que contre l’in­fluence et le rachat des biens de la France, per­sonne ne semble vrai­ment lut­ter, à croire que la cor­rup­tion se fait à grande échelle. Seuls, les Identitaires, bien avant leur dis­so­lu­tion par Darmanin s’y étaient oppo­sés de manière visible et bruyante par sa sec­tion cannoise.

Il y a de ça plus de dix ans ! Hélas, « il est sou­vent peu rai­son­nable d’a­voir trop tôt ou trop com­plè­te­ment rai­son. » (Marie d’Agoult). Malgré cela, Nice Provence Info per­sé­vère dans sa démarche de réin­for­ma­tion et d’é­veil des consciences.

Patrice LEMAÎTRE