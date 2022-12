Demi-finale de la Coupe du Monde de football : la défaite du Maroc n’est pas celle de l’Afrique, ni la victoire du Nord contre le Sud

Au len­de­main d’une demi-finale atten­due de la Coupe du Monde de foot­ball, la défaite (par 2 buts à 0) de l’équipe du Maroc n’est pas plus celle de l’Afrique que la vic­toire des « pays du Nord », d’Europe, sur les « pays du Sud ».

On ne s’étendra pas ici sur les allé­ga­tions sou­te­nues de cor­rup­tion dans le pro­ces­sus d’organisation des cham­pion­nats inter­na­tio­naux de foot­ball, y com­pris de cette Coupe du Monde exo­tique et contro­ver­sée au Qatar, que ren­forcent les scan­dales actuels de conflits d’intérêts, de tra­fic d’influence et d’enrichissement illi­cite au sein de l’Union euro­péenne. La série Netflix bien docu­men­tée « FIFA : Ballon rond et cor­rup­tion », éclai­rante sur le règne crois­sant de l’argent sans odeur dans le milieu du foot­ball pro­fes­sion­nel depuis cin­quante ans, suf­fit à dégou­ter tout public exi­geant sur les valeurs sup­po­sées saines du sport.

Autre ten­dance, depuis l’Afrique on entend avec las­si­tude les nom­breux et bruyants com­men­taires média poli­ti­sés et idéo­lo­gi­sés en pro­ve­nance de la France sur cette Coupe du Monde.

Les « déco­lo­niaux » fran­çais, Français de souche rené­gats ou d’adoption ingrats, vou­draient impo­ser dans ce feuille­ton mon­dia­li­sé, le sce­na­rio d’une revanche ima­gi­naire. La ven­geance fan­tas­mée des pays du Sud (noirs et métis­sés) où ils ne vivent pas, contre ceux du Nord (Blancs) où ils ne s’intègrent pas ; des oppri­més qu’ils n’ont jamais été, contre d’anciens diri­geants dont ils ne retiennent que les excès ; des vic­times d’un pas­sé qu’ils invoquent indu­ment, contre leurs exploi­teurs dont ils convoquent injus­te­ment les des­cen­dants au tri­bu­nal mémo­riel. Les Français éclai­rés d’aujourd’hui inten­te­raient-ils un pro­cès contre l’Italie, au titre de dom­mages infli­gés par l’Empire romain dont les bien­faits de la colo­ni­sa­tion ont lar­ge­ment contri­bué au développement ?

Cette ten­ta­tive idéo­lo­gique de récu­pé­ra­tion et de mani­pu­la­tion s’appuie sur une vision sim­pliste, anhis­to­rique et décontextualisée.

En effet, cette vision assi­mile le Maroc, pays du Maghreb, à l’Afrique. Or, le conti­nent afri­cain se défi­nit avant tout par sa diver­si­té poli­tique, eth­nique et cultu­relle. Le pro­jet de pan-afri­ca­nisme reste plom­bé par des ambi­tions rivales, natio­nales et cla­niques. Le roi Mohammed VI a fait sienne cette phrase de son père, Hassan II. « Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui res­pire par ses feuilles en Europe. »(1). Or, depuis le ralen­tis­se­ment de la crois­sance éco­no­mique en Europe, le Maroc mène une cam­pagne très active de diplo­ma­tie poli­tique et d’investissement éco­no­mique sur le conti­nent afri­cain, pour rejoindre la CEDEAO (Communauté Économique des Pays d’Afrique de l’Ouest), tout en main­te­nant des liens par­ti­cu­liers avec les pays du pour­tour médi­ter­ra­néen et une rela­tion spé­ciale avec les États-Unis (pre­mier pays à avoir recon­nu le Maroc). Cette ambi­tion domi­nante d’un puis­sant pays ara­bo-musul­man, sou­vent admi­ré et res­pec­té en Afrique, sus­cite tou­te­fois une cer­taine crainte de domi­na­tion auprès des popu­la­tions d’Afrique noire, occi­den­tale et centrale.