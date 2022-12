Ma semaine d’observation de l’info (18 décembre 2022)

Lundi 12 décembre 2022

Les auto­ri­tés se plaignent d’un cer­tain « désa­mour » des Français quant à la nou­velle cam­pagne de vac­ci­na­tion, anti-grippe et anti-covid. Il est cer­tain qu’a­vec tous les bobards qui leur ont été racon­tés depuis des mois, la confiance est loin de régner. Mais dans d’autres pays, c’est encore bien pire, et le rejet prend d’autres formes.

Ainsi, en Suisse, un natu­ro­pathe, George Della Dietra, a déci­dé de fon­der une orga­ni­sa­tion à but non lucra­tif, qu’il a nom­mée Safe Blood Donation (don de sang sain). Le but étant de mettre en rela­tion des deman­deurs et des don­neurs de sang non-vaccinés.

À l’o­ri­gine, c’est l’é­tude d’un sang ayant reçu un vac­cin anti-covid qui lui a fait prendre cette déci­sion : « Je n’ai jamais vu de sang comme ça. C’était, pour être hon­nête, la prin­ci­pale rai­son pour laquelle j’ai com­men­cé tout ça, parce que quand j’ai vu ça, j’é­tais tel­le­ment hor­ri­fié ». Il s’est dit convain­cu que « toute cette affaire de vac­ci­na­tion » a pour but de « contrô­ler les gens ». Il estime ain­si que toute per­sonne n’ayant pas été vac­ci­née a le droit de rece­voir du sang qui ne contient pas de tech­no­lo­gie ARNm, et pour cela a donc fon­dé cette pla­te­forme pour les per­sonnes qui sou­haitent avoir le libre choix des don­neurs de sang…

Mais la par­tie sera dif­fi­cile. En effet d’a­près une étude du New York Times, envi­ron 71,1 % de la popu­la­tion mon­diale a déjà reçu une dose d’un vac­cin contre le Covid-19 !

De plus, les auto­ri­tés médi­cales n’au­to­risent effec­ti­ve­ment pas ces « dons diri­gés », affir­mant qu’il n’y a « aucun risque à rece­voir du sang de per­sonnes ayant été vac­ci­nées ». Puisqu’ils vous le disent ! Pourtant les cas de per­sonnes non vac­ci­nées qui demandent un don de sang pro­ve­nant de per­sonnes non vac­ci­nées, se font de plus en plus entendre depuis l’été der­nier. Les auto­ri­tés veillent et ne plai­santent pas. La semaine der­nière, un couple de Néo-Zélandais s’est vu reti­rer la garde de leur fils de quatre mois en rai­son du refus de rece­voir du sang pro­ve­nant de per­sonnes vac­ci­nées avant une opé­ra­tion car­diaque. Le nour­ris­son souffre de sté­nose val­vu­laire pul­mo­naire et l’in­ter­ven­tion chi­rur­gi­cale a été retar­dée. Leur demande de trans­fu­ser leur enfant avec un sang « non-vac­ci­né » a été reje­tée et la garde par­tielle du bébé a été confiée aux auto­ri­tés par la jus­tice ! Le couple conser­ve­ra son auto­ri­té sur l » enfant à l’exception de ce qui concerne les affaires médicales.

Mardi 13 décembre 2022

Les salles « de shoot » sont une des innom­brables inven­tions de nos gou­ver­nants, qui, plu­tôt que d’a­gir contre la vente et la consom­ma­tion de drogue, pré­fèrent les léga­li­ser dans des lieux soi-disant contrôlés.

Ceci n’est pas du goût de toute la jeu­nesse fran­çaise heu­reu­se­ment, qui refuse la péren­ni­sa­tion de ces lieux où l’on peut se « shoo­ter » en toute impu­ni­té. C’est ain­si que le col­lec­tif com­mu­nau­taire iden­ti­taire Argos a déci­dé d’a­gir dimanche dans le Xe arron­dis­se­ment pari­sien. Plusieurs dizaines de jeunes sains ont déployé une ban­de­role « Gouvernants com­plices des tra­fi­quants », aux cris de « Jeunesse anti-drogue » et « Dealers assas­sins, Gouvernement com­plice ».

Bien enten­du les élus locaux ont fait part de « leur émoi » face à cette action. Les gérants de cette « salle de consom­ma­tion à moindre risque » (c’est le nom d’une salle de shoot !), l’asso­cia­tion Gaïa, a déci­dé de por­ter plainte.

Mercredi 14 décembre 2022

Je vous avais par­lé dans ma semaine du « 27 novembre », d’un regain de ten­sion entre la Serbie et le Kosovo, ten­sion créée pour une his­toire de plaques miné­ra­lo­giques que tente d’im­po­ser Pristina (capi­tale du Kosovo) aux popu­la­tions serbes vivant dans le pays. Des bar­ri­cades avaient été éri­gées pour empê­cher la police koso­var d’in­ter­ve­nir en ter­ri­toire serbe.

Lundi 12 décembre, des cen­taines de mani­fes­tants ont bat­tu le pavé à Belgrade en sou­tien aux Serbes rési­dant au Kosovo, théâtre ces der­niers jours de ten­sions après une série d’o­pé­ra­tions menées de manière illé­gale par la police de Pristina. Les mani­fes­tants ont brû­lé un dra­peau koso­var en scan­dant des slo­gans hos­tiles à l’OTAN. Le pré­sident serbe Aleksandar Vucic avait annon­cé le 10 décembre qu’il enver­rait à la KFOR, (la Force pour le Kosovo mise en place par l’OTAN), une demande de déploie­ment de 1 000 poli­ciers et sol­dats, en ver­tu de la réso­lu­tion 1 244 du Conseil de sécu­ri­té de l’ONU. Il faut rap­pe­ler que le Kosovo a pro­cla­mé uni­la­té­ra­le­ment son indé­pen­dance en 2008. Celle-ci est recon­nue par les USA et la plu­part des pays occi­den­taux, mais pas par la Serbie, la Russie, la Chine, l’Inde ni… l’Espagne. Belgrade avait per­du le contrôle du ter­ri­toire Kosovar en 1999, suite aux bom­bar­de­ments de la Serbie par l’a­via­tion de l’OTAN. Ceux-ci avaient alors duré 78 jours.

Jeudi 15 décembre 2022

La France a bat­tu le Maroc ! Peu me chaut… Ceci pou­vant être pris pour une litote !

L’après-match par contre a été une fois de plus davan­tage digne d’in­té­rêt. Non pas tant sur la casse (pré­vue), que sur les com­men­taires (sans doute pré­vus à l’a­vance eux aussi).

Des échauf­fou­rées dans plu­sieurs grandes villes, Paris bien sûr, mais aus­si Bordeaux, Nantes, Nice, Montpellier… rien de bien nou­veau quand une équipe exo­tique gagne ou perd un match d’une cer­taine impor­tance. Les pré­cé­dents sont nombreux.

La nou­veau­té, ce sont les accu­sa­tions de plu­sieurs médias ou per­son­na­li­tés « de gauche », s’empressant de dési­gner une cer­taine ultra-droite comme res­pon­sable. L’expression « Peste brune » était de rigueur sur la plu­part des médias sub­ven­tion­nés. Pourtant, aucune agres­sion, aucune casse, n’a été notée par les témoins réel­le­ment pré­sents. La presse gau­chiste se gausse de dizaines d’ar­res­ta­tions dans ces milieux, mais de l’a­veu même du minis­tère de l’Intérieur, elles ont été faites sous l’ac­cu­sa­tion de « grou­pe­ment en vue de com­mettre des vio­lences » sans déplo­rer le moindre acte répré­hen­sible, tout juste le port de matraques téles­co­piques. Pourtant la haine se lit un peu par­tout, de Libération au Huffpost. Bizarre, les TV n’ont rien relayé.…

LFI bien sûr s’est encore dis­tin­gué en la per­sonne du dépu­té LFI du Val-de-Marne Louis Boyard (l’ex-ami de Cyril Hanouna !), qui a décla­ré sans rire : « L’élection des 89 dépu­tés RN a libé­ré la vio­lence d’ex­trême droite ! ». Mais du côté éco­lo, on n’est pas mal non plus : Aurélien Taché explique que « la menace ter­ro­riste d’extrême droite est en train de prendre corps sous nos yeux. » « Nous ne sommes pas encore dans un moment où il y a des atten­tats, avec des morts… Mais nous sommes dans un moment où ces milices sèment la ter­reur, le chaos, peut-être tuent ».Et ces braves gens d’al­ler pleu­rer dans les jupes de Darmanin pour le sup­plier d’intervenir…

Rien de moins ! Le ridi­cule ne tue plus, on se sur­prend par­fois à le regretter.

D’autres titres n’ont pas hési­té à par­ler de « raton­nades », comme aux beaux jours de la guerre d’Algérie, où les vio­lences per­pé­trées outre-Méditerranée étaient sou­vent ven­gées dans l’Hexagone.

Aucun témoi­gnage ni plainte de la part de Marocains, aucun bles­sé.… la mayon­naise gau­chiste ne prend plus. Mais à pro­pos de « raton­nade », ces simi­li-organes de presse n’ont pas pipé mot de l’af­faire du jeune homme de 14 ans tué à Montpellier mer­cre­di soir, ou du moins, s’en sont arrê­tés là !

Rappelons les faits : le conduc­teur d’une voi­ture a for­cé le pas­sage, blo­qué par des « jeunes » qui venaient de lui arra­cher un dra­peau fran­çais à la por­tière de sa voi­ture. Le jeune de 14 ans est alors pas­sé sous les roues du véhi­cule et devait décé­der un peu plus tard. Le conduc­teur ayant pris la fuite a été très rapi­de­ment iden­ti­fié et dans la soi­rée de jeu­di, des dizaines de jeunes ont mené une chasse pour retrou­ver cet homme, qui, selon eux, appar­tien­drait à la com­mu­nau­té gitane. Les nom­breuses vidéos par­ta­gées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de per­sonnes cou­rant dans les rues en pro­fé­rant des mes­sages mena­çants envers cette com­mu­nau­té. Là, on ne parle plus de raton­nade. On se tait.

Vendredi 16 décembre 2022

Selon le Haut Conseil pour le Financement de la pro­tec­tion Sociale, le tra­vail non décla­ré repré­sente chaque année près de 6 mil­liards d’euros de « coti­sa­tions élu­dées ». Champions de la fraude : les pla­te­formes de livrai­son à domi­cile et les VTC. On pour­rait y ajou­ter les BTP, lar­ge­ment uti­li­sa­teurs de main d’œuvre à bon marché.

La coupe du monde se ter­mine au Qatar, où les menaces de boy­cott pour pro­tes­ter contre les nom­breux ouvriers clan­des­tins morts sur les chan­tiers auront fait long feu.

Qu’en est-il en France ?

Le tra­vail « au noir », il faut bien l’ap­pe­ler par son nom, sans mau­vais jeu de mot, concerne de nom­breux sec­teurs. Dans ceux-ci, les « coti­sa­tions élu­dées » repré­sentent ain­si 2,2 à 2,7 % du total atten­du – redres­se­ments et trop-per­çus inclus –, soit 5,1 à 6,4 mil­liards d’eu­ros en 2021. En élar­gis­sant à l’as­su­rance-chô­mage, le manque à gagner est même esti­mé entre 5,6 et 7,1 milliards.

Ce qui confirme bien ce que tout le monde sait : on fraude sur l’embauche et les salaires, en par­ti­cu­lier dans le sec­teur de la construction.

Mais ce n’est pas le seul. La palme de la fraude revient sans conteste aux tra­vailleurs des pla­te­formes (comme Uber ou Deliveroo par exemple), avec un taux de « coti­sa­tions élu­dées 43 % » de , qui monte à 58 % chez les livreurs à domi­cile et 62 % pour les véhi­cules de tou­risme avec chauf­feur (VTC). De plus, celles-ci omettent le plus sou­vent de décla­rer les reve­nus de leurs tra­vailleurs et gagnent ain­si sur tous les tableaux.

Un gou­ver­ne­ment digne de ce nom, pour­rait obli­ger toutes ces pla­te­formes et entre­prises de construc­tion à payer ce qu’elles doivent, et à rému­né­rer cor­rec­te­ment leurs employés. Au lieu de cela, ce qui nous tient lieu de gou­ver­ne­ment, a reçu des ordres de la finance inter­na­tio­nale lui deman­dant d’accé­lé­rer l’im­mi­gra­tion. Alors, là-haut, on pré­fère créer un titre de séjour « métier en ten­sion » qui per­met­tra à tous ces frau­deurs de conti­nuer d’employer des sans-papier, aux dépens de tra­vailleurs fran­çais bien en règle, que l’on accu­se­ra de refu­ser le tra­vail des immi­grés ! Comme c’est facile.

Samedi 17 décembre 2022

En sep­tembre 2014, le guide de mon­tagne Hervé Gourdel, ori­gi­naire de St Martin Vésubie, avait été enle­vé puis déca­pi­té par des jiha­distes en Algérie. L’affaire avait fait du bruit, sur­tout dans notre département.

L’enquête menée par le gou­ver­ne­ment algé­rien avait conduit à l’ar­res­ta­tion d’un musul­man du nom d’Abdelmalek Hamzaoui. Ce membre pré­su­mé de Jund al-Khilafa – qui signi­fie « Les sol­dats du cali­fat » –, un groupe affi­lié à l’organisation ter­ro­riste État isla­mique (EI), avait été cap­tu­ré par les auto­ri­tés après le drame. Cinq accom­pa­gna­teurs du guide fran­çais, ain­si qu’un sixième pré­ve­nu, étaient pour­sui­vis pour ne pas avoir infor­mé à temps les auto­ri­tés de l’enlèvement du guide de mon­tagne, sur­ve­nu le 21 sep­tembre 2014.

Leur pro­cès, qui s’é­tait tenu en février 2021 avait abou­ti à la condam­na­tion à mort du prin­ci­pal accu­sé, ceci en pre­mière ins­tance, et à l’ac­quit­te­ment des six autres dont la com­pli­ci­té n’a­vait pas été retenue.

Le pro­cès en appel vient de se dérou­ler à Alger, et celui-ci a confir­mé en appel les condam­na­tions. Abdelmalek Hamzaoui a donc été de nou­veau condam­né à la peine de mort au cours de la soi­rée du 14 décembre.

L’acquittement des autres pré­ve­nus a éga­le­ment été confirmé.

Coïncidence, le pro­cès de l’at­ten­tat de Nice le 14 juillet 2016, s’é­tait ter­mi­né la veille… Le prin­ci­pal accu­sé ayant été tué le soir-même, deux des huit pré­ve­nus, accu­sés d »« asso­cia­tion de mal­fai­teurs ter­ro­ristes » pour l’a­voir « ins­pi­ré » et sou­te­nu « mora­le­ment et maté­riel­le­ment » ont été condam­nés eux, à dix-huit ans de réclusion.