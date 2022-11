Ma semaine d’observation de l’info (27 novembre 2022)

Dimanche 20 novembre 2022

Offensive contre les ins­crip­tions en anglais à Nice… L’Observatoire des Libertés, une asso­cia­tion de défense de la langue fran­çaise, a sai­si le Tribunal Administratif le 21 octobre pour que la ville sup­prime le fameux logo « I❤️Nice » posé sur Rauba Capeu et qui domine le pied de la col­line du châ­teau.

Le pré­sident de cette asso­cia­tion sise dans le Puy-de-Dôme, Louis Maisonneuve, en bon jaco­bin, vou­drait ain­si contraindre la mai­rie de rem­pla­cer le slo­gan par un « J’aime Nice », qui ferait quand même plus hexa­go­nal. On peut le com­prendre, et je pense que nom­breux seront les avis favo­rables à cette déci­sion…

Oui, mais ? Si l’on pousse le rai­son­ne­ment, on peut éga­le­ment pré­tendre à obte­nir que l’ins­crip­tion se fasse… en nis­sart ! Autrement dit : « Mi plas Nissa ».

Le jaco­bi­nisme des­truc­teur d’i­den­ti­tés conti­nue ain­si, petit à petit à encou­ra­ger la dis­pa­ri­tion des langues régio­nales. On a pu assis­ter, il y a quelques années à l’ac­cep­ta­tion d’un double pan­neau­tage dans cer­taines régions, notam­ment la Bretagne, la Corse, ou encore le pays basque. D’autres, timi­de­ment, ont sim­ple­ment ajou­té aux noms des com­munes leur nom en langue locale. C’est le cas dans notre dépar­te­ment où dans sa par­tie pro­ven­çale (en gros à l’ouest du fleuve Var), les pan­neaux sont doubles, de même que dans cer­taines com­munes du com­té de Nice :

On veut trop faci­le­ment faire oublier que Nice, comme nombre d’autres régions, a une iden­ti­té et une langue, qui est cer­tai­ne­ment bien plus mena­cée de dis­pa­ri­tion que le fran­çais… Alors pour­quoi ne pas les pri­vi­lé­gier ?

Avec « I Love Nice » ou avec « J’aime Nice » les Niçois sont de toutes façons per­dants. Pourquoi vou­lir par­ler niçois ? La réponse ici.

Lundi 21 novembre 2022

Le mer­ce­naire, loup de guerre fran­çais, Gaston Besson est mort en Croatie à l’âge de 56 ans, il se défi­nis­sait lui-même comme « ultra-natio­na­liste, socia­liste et liber­taire ». Très tôt il s’é­tait mis à cher­cher ce que pour­rait être l’aventure de sa vie, l’aventure… Sa cause.

Gaston Besson, né à Mexico le 7 avril 1967, était un mer­ce­naire de l’Occident (de l’OTAN si on veut être pré­cis !). Il s’engage à 17 ans dans un régi­ment de para­chu­tiste de l’armée fran­çaise (1er RPIMa) où il apprend son métier de sol­dat.

Chez les para­chu­tistes colo­niaux, il devient membre d’un com­man­do d’élite for­mé aux tac­tiques de gué­rilla et de répres­sion des gué­rillas. Il com­bat auprès des rebelles Karen en Birmanie, avec les Hmong au Laos, ou avec d’autres rebelles au Cambodge ou au Suriname, en Amérique du Sud.

À l’automne 1991, il arrive en Slavonie (Croatie), où les com­bats les plus rudes opposent Serbes et Croates. « Les jeunes croates tom­baient comme des mouches », se remé­more-t-il. Il reprend alors les armes en tant que volon­taire au sein des forces croates de défense (HOS). Il com­bat pen­dant deux ans les impo­santes forces de la JNA (armée you­go­slave) et des milices serbes. S’il ne put par­ti­ci­per au célèbre siège de Vukovar, il fut enga­gé dans d’autres com­bats média­ti­sés : Vinkovci, Mostar, Brcko…

Blessé trois fois au com­bat, il rejoint comme volon­taire la Force de Défense Croate, une milice croate liée au mou­ve­ment d’extrême droite, le Parti croate du Droit. Petit à petit, il ras­semble un bataillon de volon­taires étran­gers qui va évo­luer dans le cadre de la 108e bri­gade de défense croate (HVO).

En 2014 il fonde la Légion Internationale ukrai­nienne qu’il a semble t‑il quit­tée en 2015. C’est à cette époque qu’il reprend du ser­vice en deve­nant coor­di­na­teur du recru­te­ment inter­na­tio­nal du bataillon Azov en Ukraine.

En 2019, il reven­di­quait dans une inter­view être un des res­pon­sables des Black Blocs dont on sait qu’ils étaient char­gés de répri­mer toute mani­fes­ta­tion iden­ti­taire ou anti-Système (voir vidéo ci-des­sous).

Souvent pris comme modèle par­mi la jeu­nesse extré­miste, il aura gar­dé son idéal jus­qu’au bout. Idéal qui n’est pas for­cé­ment le nôtre.